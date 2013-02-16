سید روح الله فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره تجلیل از مخترعان بسیجی در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره در 5 قشر مهندسین، پزشکی، دانشجویی، دانش آموزی و اساتید برگزار می شود.



وی در خصوص زمان برگزاری جشنواره، اضافه کرد: این جشنواره روز سه شنبه یکم اسفندماه سال جاری در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.



مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز گفت: 125 نفر مخترع، مبتکر، نوآور، مقاله نویس و همچنین نویسنده کتاب حضور پیدا کرده اند که هیئت داوری 27 نفر به عنوان برگزیدگان سال معرفی می کنند.



فضلی تصریح کرد: کمیته داوری از اساتید معتبر دانشگاه ها هستند و زمان برگزاری جشنواره از ساعت 9 تا 12 است.

