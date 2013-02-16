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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

برگزاری جشنواره تجلیل از مخترعان بسیجی در استان البرز

برگزاری جشنواره تجلیل از مخترعان بسیجی در استان البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز از برگزاری جشنواره تجلیل از مخترعان بسیجی در استان البرز خبر داد.

سید روح الله فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره تجلیل از مخترعان بسیجی در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره در 5 قشر مهندسین، پزشکی، دانشجویی، دانش آموزی و اساتید برگزار می شود.

وی در خصوص زمان برگزاری جشنواره، اضافه کرد: این جشنواره روز سه شنبه یکم اسفندماه سال جاری در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز گفت:  125 نفر مخترع، مبتکر، نوآور، مقاله نویس و همچنین نویسنده کتاب حضور پیدا کرده اند که هیئت داوری 27 نفر به عنوان برگزیدگان سال معرفی می کنند.

فضلی تصریح کرد: کمیته داوری از اساتید معتبر دانشگاه ها هستند و زمان برگزاری جشنواره از ساعت 9 تا 12 است.
 

کد مطلب 1816146

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