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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

رحیمی به مهر خبر داد؛

افزایش پرواز روزانه گشت هوایی بر فراز پایتخت/ ایمنی تونل نیایش بهتر از توحید است

افزایش پرواز روزانه گشت هوایی بر فراز پایتخت/ ایمنی تونل نیایش بهتر از توحید است

رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه پرواز های گشت هوایی پایتخت دو برابر شده است، گفت: از نظر پلیس ایمنی تونل نیایش بهتر از تونل توحید است.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر پیک ترافیک در تهران همزمان با آغاز خریدهای نوروزی، اظهار داشت: با شروع به کار مراکز عرضه مستقیم کالا و خریدهای شهروندان برای نوروز، پیک ترافیک در پایتخت تغییر کرده و بر بار ترافیکی عصرگاهی در مناطق مختلف به ویژه مرکز و بازار تهران افزوده شده است. ماموران پلیس راهور با افزایش ساعت کار و کنترل های ویژه تا زمان روان شدن ترافیک در خیابان ها حضور دارند.

وی ادامه داد: در اسفندماه پرواز گشت هوایی کنترل ترافیک با افزایش صد درصدی به چهار پرواز در روز رسید. سعی کردیم با استفاده از یک فروند بالگرد و گشت زنی بر فراز شهر ترافیک را از هوا کنترل کنیم. افسران حاضر در بالگرد با تیم های زمینی در ارتباطند و اقدام به روان سازی ترافیک می کنند. ضمن اینکه گشت هوایی در ساعت پیک ترافیک بیشتر اقدام به گشت زنی می کند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران، گشت ضربت پلیس به شکل روزانهدر بزرگراهها و معابر اصلی فعال است و با تخلفات رانندگی برخورد می کند.

رحیمی با تائید ایمنی تونل نیایش از سوی پلیس گفت: پس از برگزاری جلسه با مهندسان شهرداری تمامی خواسته های ما در این تونل تامین شد. در بازدید های دوره ای نواقص را اعلام کردیم که تا قبل از بهره برداری رفع و نظر ما تامین شد. همچنین علائم راهنمایی، دوربین های کنترل سرعت و جت فن ها به صورت کامل نصب شده است و می توان گفت ایمنی تونل نیایش از تونل توحید به مراتب بهتر است.

کد مطلب 1816147

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