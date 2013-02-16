جهش در ایجاد زیرساختهای ورزشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح شنبه در افتتاح سالن ورزشی شهدای سید آباد گنبدکاووس افزود: مسئولان نیز باید روحیه توجه به نقاط محروم کشور را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اوایل انقلاب 22 سالن ورزشی در کل روستاهای کشور وجود داشت که این تعداد به دو هزار و 200 مکان ورزشی در قبل از سال 84 رسید، گفت: طی سالهای گذشته نیز طرحهای خوبی در مناطق مختلف کشور از جمله گلستان افتتاح شده است.



تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای پیست سوارکاری گنبد

وزیر ورزش و جوانان درباره پیست اسبدوانی گنبدکاووس گفت: یک میلیارد تومان از سوی این وزارتخانه برای بازسازی این مجموعه هزینه شده و در سال آینده نیز اعتباراتی در این زمینه در نظر گرفته می شود.

وزیر ورزش و جوانان صبح شنبه برای افتتاح چند طرح ورزشی به گلستان سفر کرد و با حضور محمد عباسی شش طرح ورزشی در شهرستانهای مختلف گلستان افتتاح می شود.

افتتاح سالن ورزشی شهدای سید آباد گنبدکاووس، سالن ورزشی پسران آزادشهر و استخر ورزشی علی آبادکتول از جمله طرحهاست.

همچنین خانه بسکتبال گرگان و دو طرح ورزشی در آق قلا و بندرترکمن با حضور وزیر ورزش افتتاح می شوند.

این طرح ها قرار بود دهه فجر با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شوند که به دلیل شرایط نامساعد جوی و عدم پرواز هواپیما این سفر لغو شده بود.