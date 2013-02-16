تعطیلی حدود 90 کارخانه طی سال 91 در شهرک صنعتی پایتخت پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زمانی ساعاتی پیش در نشست خبری حاشیه اولین نمایشگاه مطبوعات جنوب و شرق استان تهران افزود: رابطه بسیار خوبی میان اصحاب رسانه در ورامین است و امیدوارم این اتحاد باقی بماند و اخباری که منتشر می شود اخبار واقعی باشد.

وی بیان داشت: شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) جزو اولین شهرکهای صنعتی ایران بود که افتتاح شد، اما متأسفانه به خاطر مسائل دو استانی که در این شهرک به وجود آمد، مشکلاتی با استان سمنان پیش آمد و تازگی نیز با همکاری مطبوعات از جمله خبرگزاری مهر توانستیم شهرک را به استان تهران انتقال دهیم.

در رابطه با استان شدن ورامین فکر می کنم اگر مطبوعات کاملاً پیگیر این موضوع باشد مردم استقبال می کنند و ما هم هر کمکی که بتوانیم انجام می دهیم.

شهرک صنعتی علی آباد حدود 22 سال پیش افتتاح شد

عضو هیئت امنای مؤسسه عمران شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) در خصوص تاریخچه این شهرک صنعتی گفت: شهرک صنعتی علی آباد حدود 22 سال پیش افتتاح شد که این شهرک صنایع رانده شده از استان تهران بود و در آن زمان قراردادی که با صنایع بسته شده بود سندهای مالکیتی را به اسم تهران صادر کردند و بعدها مشخص شد که 40 درصد از این اراضی از اراضی سمنان بوده است که از 22 سال پیش تا حدود یک ماه و نیم گذشته سمنان تسلط کامل بر روی صنایع داشت و صنعتگران بلاتکلیف بودند، برای صنعتگران مهم نیست که سمنان باشند یا تهران بلاتکلیفی برای آنها مهم بود.

وی ادامه داد: وقتی کارخانجات صنعتی برای کارهای اداری به سمنان مراجعه می کردند آنها می گفتند شما در حوزه تهران هستید و وقتی به تهران می آمدند، می گفتند در حوزه سمنان هستید و به همین دلیل شهرک نتوانست به ظرفیت کامل خودش برسد.

زمانی تصریح کرد: اکنون حدود یکهزار و 200 واحد قراردادی و 240 واحد فعال داریم که این 240 واحد ابتدای سال حدود 330 واحد بوده که با توجه به مسائلی که وجود دارد، واحدها تعطیل شدند و از زمانی که دو استانی شهرک برطرف شده این شهرک جان تازه ای گرفته است و تنها مشکلی که داریم درگیریهای بین سمنان و تهران است.

مسئولان سمنان برای انتقال همکاری نمی کنند

وی اضافه کرد: مسئولان سمنان برای انتقال همکاری نمی کنند و ادارات آنها تقریباً حالت لجبازی را پیش گرفته اند و خواهش می کنم این رفتارها را کنار گذارند، صنعت برای این کشور است و فرقی ندارد، بگذارند این بلاتکلیفی برطرف شود.

مدیر منابع انسانی شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) عنوان داشت: مرز جغرافیایی در حیطه کار هیئت دولت و رئیس جمهور است و تصمیم گیری در هیئت دولت انجام می شود که این موضوع تمام شده ولی از سمنان پرونده ها را به تهران انتقال نمی دهند.

وی افزود: شهرک پایتخت(علی آباد) بسیار بزرگ است و قابلیتهای بسیار زیادی دارد و کارخانجات بزرگی مانند کارخانه چوپان، شیرین نوین و صنایع مادر و بزرگی در این شهرک هستند که اگر همکاری کنند تا یک سال آیندهاین شهرک تأثیر خاصی به خصوص بر روی ورامین خواهد گذاشت.

زمانی بیان داشت: این شهرک از پایه برای صنوف آبکاری و ریخته گری احداث شده است و در کنار آن صنایع مختلفی مانند تولید چرم انواع مواد پلی اتیلن، مواد غذایی، فولاد، لوازم پزشکی وجود دارد، ولی اصل کار را بر آبکاری گذاشتند و بعد صنایع دیگر هم مراجعه کرده اند.

وی در رابطه با تعداد نیروی کار در شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) ادامه داد: قبلاً حدود شش هزار اشتغال داشتیم، اما امسال در آخرین آماری که گرفته ایم حدود چهار هزار و 800 نفر شاغل هستند، ولی شهرک ظرفیت تا 30 هزار نفر را دارد.

هدفمندی یارانه ها در صنعت جز فشار آوردن به واحدهای تولیدی چیز دیگری نبود

عضو هیئت امنای مؤسسه عمران شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) در خصوص هدفمندی یارانه ها گفت: هدفمندی یارانه ها در صنعت جز فشار آوردن به واحدهای تولیدی چیز دیگری نبود، بابت سوخت تا سال گذشته حدود هشت ماه مبلغی را پرداخت می کردند که تا پایان سال 90 بود، ولی بابت برق، گاز و... هیچ گونه تسهیلاتی را در اختیار صنعت قرار ندادند و یکی از دلایل افزایش قیمتها نیز همین بود و اکنون اکثر تولیدکنندگان از بازار آزاد مواد را تهیه می کنند.

وی اضافه کرد: صنعتگران انواع و اقسام لوازم و اجناس از قطعات یدکی تا مواد اولیه را خودشان از بازار آزاد تهیه می کنند، مثلاً در زمینه فولاد باید مواد اولیه را از بازار خریداری کرده ولی سوخت، برق و نفت را از واحدهای دولتی دریافت کنیم که امسال هیچ گونه مبلغی پرداخت نشد و هیچ کمکی نکردند؛ قبل از اینکه هدفمندی شروع شود نفت مازوت که برای کوره ها استفاده می کردیم لیتری 10 تومان برای تولیدکننده تمام می شود که اکنون لیتری 200 تومان شده است.

کاخانجاتی که قبلاً با 80 درصد ظرفیت کار می کردند، اکنون با 40 درصد کار می کنند

زمانی در رابطه با آمار تعطیلی کارخانجات در شهرکهای صنعتی گفت: با تعطیلی کارخانه ها موافق نسیتم، چون هزینه ها بالا رفته اکثر کارخانه ها ظرفیت تولیدشان پایین آمده است و برای آنها مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل میزان تولیدشان را کاهش داده اند مثلاً کاخانجاتی که قبلاً با 80 درصد ظرفیت کار می کردند، اکنون با 40 درصد کار می کنند، اما در رابطه با آمار ورشکستگی شهرکها اطلاع دقیقی ندارم.