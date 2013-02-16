عوارض تاخیر در امدادرسانی به مصدومان/ کاهش 10 درصدی احتمال زنده ماندن

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی اظهار کرد: از حمایتهای پایه حیاتی تحت عنوان «احیاء پایه» یاد می شود و این بدان معناست که وقتی مصدومی به ایست قلبی تنفسی دچار می شود تا پیش از رسیدن نیروهای اورژانس برای اقدامات پیشرفته بدون هیچ امکانات و وسیله ای می توان اقداماتی انجام داد تا مانع از مرگ مغزی یا مرگ مصدوم شد.

وی با بیان اینکه هدف از احیاء پایه برقراری حداقل گردش خون است ادامه داد: در صورت قطع گردش خون برای مدت 10 تا 12 دقیقه سلولهای مغزی دچار مرگ می شوند بنابراین اساس احیاء برقراری حداقل گردش خون و تنفس است و در واقع با اقدامات پایه حیاتی زمان را می خریم.

رئیس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت افزود: نخستین و مهمترین قدم در احیاء پایه پس از کسب اطمینان از ایمن بودن صحنه برای امدادگر ارزیابی مصدوم است بدین ترتیب که باید با صدا کردن و تحریک در انتظار پاسخ از مصدوم بود اگر پاسخی داده نشد مصدوم با مسئله جدی مواجه است و باید با اورژانس پیش بیمارستانی(115) تماس گرفت.

توکلی گفت: چنانچه مصدوم بزرگسال به صدا و تحریکات پاسخ نداد باید ماساژ قفسه سینه(ماساژ قلبی) و همزمان تنفس مصنوعی را آغاز کرد. 30 ماساژ قلبی به ازای 2 تنفس مصنوعی دهان به دهان.

این متخصص اورژانس ادامه داد: چنانچه استخوان فک دچار شکستگی و خونریزی باشد باید تنفس دهان به بینی انجام شود همچنین اگر فرد با تکنیک تنفس دهان به دهان آشنا نباشد حداقل کار ماساژ قلبی است.

وی با تاکید بر ضرورت تشخیص به موقع ایست قلبی مصدوم و درخواست کمک افزود: باید هر 2 دقیقه وضعیت مصدوم از نظر برقراری نبض چک شود و چنانچه هنوز نبض برنگشت و جریان خون برقرار نشد این اقدام (30 ماساژ قلبی و 2 تنفس مصنوعی) باید ادامه یابد.

رئیس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت با بیان اینکه منظور از احیاء پایه اقدام بدون استفاده از امکانات دارویی و تجهیزاتی است، یادآور شد: پس از رسیدن نیروهای متخصص احیاء پیشرفته قلبی ریوی بر اساس ریتم قلب انجام و تصمیم گرفته می شود که آیا باید دارو داد یا خیر.