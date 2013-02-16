  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

در جریان مسابقه بسکتبال/

ضرب و شتم خبرنگار مهر از سوی رئیس هیئت بسکتبال سنندج

ضرب و شتم خبرنگار مهر از سوی رئیس هیئت بسکتبال سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: مسئولان هیئت بسکتبال سنندج علاوه بر توهین، خبرنگار مهر را مورد ضرب و شتم نیز قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سنندج خبرنگار مهر را مورد ضرب و شتم قرار داد و علاوه بر توهین به وی از شماری از تماشاگران خواست که را به دلیل مصاحبه با مربی تیم حریف مورد ضرب و شتم بیشتری قرار دهند!

آرمان نصراللهی سرپرست خبرگزاری مهر در استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی این اتفاق تلخ عنوان کرد: بر اساس دعوت نامه رسمی روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برای پوشش بازی دو تیم کاله مازندران و شهرداری سنندج به سالن آزادی رفتم و بعد از پایان بازی بسکتبال دو تیم به همراه یکی دیگر از خبرنگاران ورزشی برای مصاحبه با مربی تیم مهمان به رختکن آنها مراجعه کردیم.

وی ادامه داد: در حین برگزاری مصاحبه در خصوص وضعیت بازی، یک تماشاگر با پرتاب سنگ باعث شکسته شدن شیشه رختکن تیم مهمان شدند و در همین حین یکی از مسئولان بسکتبال استان و بعد از آن رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سنندج وارد رختکن تیم کاله مازندران شدند و از ما خواستند که از تیم حریف مصاحبه نکنیم.

نصراللهی عنوان کرد: در همین حین رئیس هیئت بسکتبال شهرستان سنندج اعلام کرد که شما خائن هستید که با تیم حریف مصاحبه می کنید و بعد از اینکه من قصد خروج از رختکن را داشتم نامبرده من را هول داده و به دلیل برخورد با پلکان خروجی از ناحیه پای چپ و راست دچار صدمه شدم.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان کردستان افزود: همزمان با خروج من از رختکن تیم حریف، رئیس هیئت بسکتبال سنندج به سمت من حمله ور شده و با صدای بلند به تحریک تماشاگران حاضر در راهرو پرداخت و یکی دو نفر از آنها با چاقو قصد حمله به من را داشتند که البته با کمک یکی از خبرنگاران صدای و سیمای مرکز کردستان از آنجا خارج شدم.

نصراللهی گفت: در حال حاضر از طریق مراجع قضایی شکایت خود را برای پیگیری این موضوع و برخورد قاطع با افراد خاطی مطرح کرده ام و انتظار می رود که هر چه سریعتر ضمن بررسی این موضوع با مسببان اصلی این کار برخورد جدی صورت گیرد و در کنار آن باید مسئولان ورزش و جوانان استان کردستان پاسخگوی عملکرد مسئولان و اعضای هیئت های ورزشی که با تائید آنها مشغول به کار می شوند، باشند.

وی در پایان اظهار داشت: جای بسی تاسف است که مسئولان و متولیان هیئت بسکتبال کردستان به جای تقدیر از خبرنگاران رسانه های جمعی برای پوشش فعالیت های آنها، با توهین، ضرب و شتم با خبرنگاران برخورد می کنند و انتظار می رود که مسئولان فدراسیون بسکتبال کشور نیز جوابگوی عملکرد افراد شاغل در این رشته ورزشی در سراسر کشور باشند.
 

کد مطلب 1816155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها