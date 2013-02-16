حضور مشروط نوروزی در تیم ملی برای مسابقات جهانی/ برخورد قطعی با منبع آگاه!

احسان باقری در گفتگو با خبرنگار مهر به کمیته تجدیدنظرخواهی افشین نوروزی که سه شنبه گذشته برگزار شد اشاره کرد و در مورد روند پیگیری این نشست، اعضای شرکت کننده در آن و دلیل تاخیر در اعلام حکم نهایی توضیح داد.



وی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل آیین نامه انضباطی وزارت ورزش و جوانان اعضای کمیته تجدیدنظر خواهی یک پرونده باید متفاوت از کمیته انضباطی باشند به غیر از دبیر، روسای کمیته های انضباطی، مسابقات و داوران که حضورش در هر دو کمیته (تجدید نظر خواهی و انضباطی) لازم است.



دبیر فدراسیون تنیس روی میز خاطر نشان کرد: بر این اساس اعضایی که با حضور آنها کمیته تجدیدنظر خواهی افشین نوروزی تشکیل شد متفاوت از کمیته انضباطی این بازیکن بودند. نمایندگان وزارت ورزش و دو کارشناس خبره تنیس روی میز در این نشست افرادی بودند که در کمیته انضباطی حضور نداشتند بنابراین اینکه گفته می شود اعضای کمیته تجدیدنظر خواهی افشین نوروزی همان اعضای کمیته انضباطی بودند، درست نیست.



باقری به روند پیگیری کمیته تجدیدنظر خواهی افشین نوروزی اشاره کرد و یادآور شد: به دلیل حضور افراد جدید در این کمیته تمام موارد مربوط به پرونده افشین نوروزی به طور کامل مطرح شد انجام این کار یک و نیم ساعت به طول کشید. بعد از آن افشین نوروزی هم در نشست حاضر شد و مجددا در مورد صحبت های خود مراتب عذرخواهی اش را اعلام کرد. حتی در این نشست درخواست تجدیدنظرخواهی افشین نوروزی و مصاحبه هایی که بعد از آن با رسانه ها داشت به طور کامل بررسی شد.



دبیر فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به حکم کمیته تجدیدنظرخواهی مبنی بر کاهش محرومیت افشین نوروزی و قطعی بودن جریمه نقدی این بازیکن دلیل تاخیر در اعلام رسمی حکم را عنوان کرد.



وی گفت: در پایان نشست تذکر اخلاقی به اعضای حاضر داده شد که در مورد نشست و نتیجه آن هیچ صحبتی نشود تا از طریق منبع مشخص موضوع عنوان شود. طبق دستور رئیس فدراسیون قرار بود نتیجه کمیته بعد از نهایی شدن توسط دبیر فدراسیون یا رئیس کمیته انضباطی مطرح شود اما در این میان نتیجه به دست آمده توسط یکی از اعضا رسانه ای شد.



باقری با اشاره به اینکه از فرد مورد نظر به عنوان منبع آگاه در اعلام نتیجه کمیته استیناف یاد شده بود، اظهار داشت: به دستور رئیس فدراسیون نتیجه حکم اعلام نشد تا مشخص شود چه کسی اقدام به این کار کرده است.



"آیا با منبع آگاه برخورد خواهد شد"؟، باقری در پاسخ به این پرسش مهر گفت: بله، در صورتی که منبع آگاه و اینکه چه کسی نتیجه کمیته را رسانه ای کرده است برای فدراسیون قطعی شود با او برخورد قطعی خواهیم داشت.



"محرومیت افشین نوروزی کاهش یافته است اما وی حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی را از دست داده است آیا برای این بازیکن راهی جهت حضور در اردوی تیم ملی وجود دارد"؟ دبیر فدراسیون تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش مهر گفت: در صورتی که افشین نوروزی آمادگی لازم را داشته باشد و تمرینات او برقرار باشد با نظر مسئولان سازمان تیم های ملی و کمیته فنی و همچنین مربیان تیم ملی می تواند در اردوی این تیم برای مسابقات جهانی شرکت کند.