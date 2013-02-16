بهره برداران بخش کشاورزي تخلفات اداري را گزارش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود محمدیان صبح شنبه در جلسه شورای مدیران سازمان گفت: از کلیه کارکنان مي خواهم كه با ارسال نامه با مديران ارشد سازمان ارتباط برقرار كرده و تخلفات احتمالي كه در زير مجموعه‌ها ممکن است به ندرت رخ ‌دهد را به مديران سازمان اطلاع دهند.

وي يکي از علل بروز تخلفات اداري را عدم آشنايي و شناخت کافي عده قليلي از کارمندان نسبت به قوانين عنوان نموده و افزود: براساس حکم حضرت امام خميني (ره)، رعايت مقررات دولت جمهوري اسلامي واجب شرعي بوده و تخلف از آن گناه محسوب مي شود.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه سهل انگاري رؤسا و مديران سازمان در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر قابل تعقيب مي باشد افزود: ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري نيز تخلف از قانون محسوب مي شود.

هشدار سازمان جهاد کشاورزی در خصوص سم تقلبی مانکوزب

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان حفظ نباتات وزارت جهادکشاورزی ، سم تقلبی مانکوزب 80% w p ، با نام تجاری methane m80 و با برچسب انگلیسی منتسب به شرکت u p l هندوستان و ذکر جعلی سفارش یک شرکت داخلی، وارد بازار مصرف شده و فاقد ارزش و غیر قابل استفاده اعلام می شود و بهره برداران از تهیه و استفاده آن، به صورت جدی خوداری نمایند.

محمودکیا درگفتگو باخبرنگاران گفت: با توجه به احتمال بسیار قوی بروز خسارت ناشی از کاربرد سم تقلبی مذکور، هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن، متوجه توزیع کنندگان، توصیه کنندگان و بهره برداران بوده و مسئولیت خسارات جنبی نیز، از طریق مجاری قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه سازمان حفظ نباتات کشور به تمامی بهره برداران در سطح کشور به صورت جدی تاکید نموده است از مصرف سم مانکوزب 80 درصد با بسته بندی آلومینیومی خودداری کنند، افزود: بهره برداران قبل از خرید سموم مورد نیاز خود، حتما از مشاوره کارشناسان مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های خود بهرمند و با توصیه کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی نسبت به تهیه سموم مورد استفاده در اراضی و باغات اقدام نمایند.

پوشش 85 درصدی بیمه محصولات کشاورزی،اراضی زراعی شهرستان هشترود

اسماعیل کریمی اصل ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود با اشاره به ترویج بیمه محصولات کشاورزی در این شهرستان گفت: از 60 هزار و 700 هکتار اراضی زراعی زیر کشت گندم در شهرستان هشترود، 58 هزار هکتار دیم و دو هزار هکتار آن آبی بوده و 51 هزار و 540 هکتار آن زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود در فصل برداشت، بیش از 50 هزار تن گندم از این سطوح برداشت شود.

وی همچنین با اشاره به سطوح دو هزار و 400 هکتاری زیر کشت جو پائیزه در این شهرستان اضافه نمود: دو هزار و یکصد و 25 هکتار از این اراضی نیز، زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

مدیر جهادکشاورزی هشترود با اظهار اینکه از مجموع 63 هزار و یکصد هکتار از سطوح زیر کشت گندم و جو پائیزه شهرستان، 53 هزار و 665 هکتار آن تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارد گفت: 85 درصد از کل سطوح زیر کشت، در زمان کشت پائیزه زیر پوشش بیمه ای قرار گرفته است.

افتتاح استخر پلیمری در سطح 4 هکتار در منطقه کندوان شهرستان میانه

مدیر جهادکشاورزی شهرستان میانه از افتتاح استخر پلیمری در سی و چهارمین فجر پیروزی در این شهرستان خبر داد .

مهندس رضا مظلومی در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح استخر پلیمری به ظرفیت 9700 مترمکعب در سطح 4 هکتار در منطقه کندوان به مناسبت سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد .

وی در افتتاح استخر پلیمری آقای ابراهیم محمدی از اجرای آبیاری تحت فشار در روستاهای تابعه به تعداد 116 مورد به مساحت 426 هکتار با اعتبار دولتی بلاعوض 14 میلیارد و 910 میلیون ریال و مشارکت بهره برداری هشت میلیارد و520 میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی 95% خبر داد و افزود: در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از منابع آبی با تمام توان در تلاش است آبیاری نوین را در منطقه ترویج و توسعه دهد.