توليد 30درصد آجر استان ایلام در شهرستان آبدانان

رحيم سهرابي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين شهرستان سه واحد تولد آجر فعال هستند كه اين تعداد واحد مقدار 85هزار تن در سال انواع آجر توليد مي كنند.



سهرابي اعتبار اوليه فعاليت اين واحد هاي توليد را 5ميليارد و 800 ميليون ريال عنوان كرد و اظهار داشت:با فعاليت اين واحد هاي توليدي زمينه اشتغال 55نفر جوان جوياي كار در شهرستان آبدانان فراهم شده است.



وي بيان داشت:سه نوع آجر سفال،تيغه اي و زبره زير خط توليد اين واحد ها است كه علاوه بر تأمين نياز شهرستان به استان هاي خرم آباد،كرمانشاه و خوزستان صادر مي شود،اين مي طلبد كه مسئولين مربوطه در اين مورد با سرمايه گذاري بهينه زمينه اشتغال و رونق اقتصادي را در آبدانان فراهم نمايند و خيل جوانان بيكار در اين صنعت پر رونق مشغول شوند و مهمترآنكه با توجه به نزديكي به كشور عراق كه در حال توسعه است مي توان از اين پتانسيل عظيم استفاده كرد.



مرز مهران گذرگاه توسعه و رونق صنعت براي استان ايلام و آبدانان است.خاك مرغوب آبدانان،منابع عظيم گاز و نزديكي به پالايشگاه هاي گاز خوزستان و عبور خط لوله شش گاز از اين شهرستان،همگي امكانات و پتانسيل هايي هستند كه مي توان از اين صنعت استفاده كرده و سرمايه گذاران مي توانند از اين فرصت مهم در اين منطقه كه دولت براي تشويق سرمايه گذاران مشوقهاي خوبي فراهم نموده اند سرمايه گذاري كنند.

