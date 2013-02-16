به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کاستلاری گفت در حال ساختن فیلمی است که در آن از تارانتینو و فرانکو نرو بازی می‌گیرد.

انزو کاستلاری کارگردان کهنه‌کار ایتالیایی یکی از سازندگان وسترن اسپاگتی که هنوز در همین ژانر کار می‌کند، گفت: در پروژه جدیدش قصد دارد تا کوئنتین تارانتینو را جلوی دوربین ببرد. او همچنین تاکید کرد که تارانتینو به او قول داده تا در این فیلم بازی کند.

این فیلم که با عنوان "سرزمین یاغی‌ها" نامیده شده شامل نقش کوچکی برای فرانکو نرو هم هست که بازی‌اش در سال 1966 در فیلم وسترن سرجیو کوربوچی با عنوان "جانگو" الهام‌بخش تارانتینو برای ساخت "جانگوی رها شده" شد.

کاستلاری گفت ما دوباره به ساخت وسترن روی آورده‌ایم و تارانتینو قول داده نقش کوچکی در این فیلم داشته باشد. کاستلاری 74 ساله بیش از همه برای ساخت فیلم وسترن "کئوما" با بازی نرو در نقش اصلی آن در سال 1976 شناخته شد.،وی همچنین گفت: فیلم تارانتینو کمک کرد تا سبک فیلم‌های وسترن ایتالیایی دوباره به یاد آورده شود.

هنوز اطلاعی درباره داستان این فیلم ارایه نشده و کارگزار تارانتینو نیز پاسخی به این مصاحبه که در نشریه لا استامپای ایتالیا منتشر شد، نداده است.