مشاهده یک گلوله آتشین در آسمان کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار گلوله آتش در منطقه بی ایریا کالیفرنیا حدود ساعت 7:45 عصر روز گذشته به وقت محلی ( 3:45 به وقت گرینویچ) صورت گرفته است.

به نظر می رسد که این شهاب سنگ رنگی مایل به آبی داشته و رد عریض آن در آسمان این منطقه که از فیرفیلد در شمال سانفرانسیسکو به گیلوری در جنوب سن حوزه حرکت می کرد ، قابل مشاهده بوده است.

هیچ گزارش فوری مبنی بر مجروحیت افراد منتشر نشده که این امر شهاب سنگ کالیفرنیا را از همتای روسی خود متمایز می کند. چرا که انفجار شهاب سنگ 40 تنی در شهر چیابینسک روسیه بیش از 1200 مجروح به جای گذاشت.

گلوله آتشین روسیه بزرگترین انفجار از سال 1908 در سیبری بود، انفجاری که بر اثر آن یک فضای 2 هزار و 137 کیلومتر مربعی در جنگلهای سیبری با زمین مسطح شد.

سیارک 2012 DA14 که شب گذشته از کنار زمین عبور کرد چنین مواد آتش زایی را وارد اتمسفر نکرده است، اما به علت فاصله نزدیک این عبور با زمین به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

این عبور نزدیک ترین فاصله یک سیارک بزرگ بوده که دانشمندان پیش از وقوع از آن مطلع بوده اند.

براساس تأکید محققان ناسا، سنگ فضایی که گلوله آتشین چلیابینسک را شکل داده هیچ ارتباطی به سیارک 2012 DA14 نداشته است.

تاکنون اطلاعات بسیار اندکی درباره شهاب سنگ منطقه بی ایریا در کالیفرنیا وجود دارد اما ممکن است مشخص شود که این شهاب سنگ نیز به عبور سیارک بی ارتباط بوده که این امر روز جمعه را به روزی پربار از همزمانی رویدادهای کیهانی بدل می کند.