به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی نژاد در یک نشست خبری با اشاره به تفاهم نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی با دفاتر پیشخوان، گفت: بر این اساس برخی اقدامات شرکت از این طریق انجام می شود و سهامداران در تمام نقاط کشور برای انجام اقدامات خود به این دفاتر مراجعه می کنند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: دفاتر پیشخوان منتخب، اقدامات سپردهگذاری مرکزی را انجام میدهند و در سطح تهران 12 دفتر و در سطح کشور همین تعداد دفتر آموزشهای لازم را دیدهاند و میتوانند اقدامات شرکت سپردهگذاری مرکزی را انجام دهند.
وی تصریح کرد: تسویه و پایاپای به مفهوم تسویه منابع مالی و اوراق بهادر در بازار سرمایه است، به نحوی که زمان تسویه اوراق بهادار یک روز، اوراق سهام سه روز و اوراق سلف نفتی پنج روز است، در این راستا سامانه نت کلیر، تسویه معاملات بورس و فرابورس را بهطور همزمان انجام میدهد که این نرمافزار در اواخر سال 90 برای سلف نفتی تهیه شد و میتواند تمامی ارزها را در اوراق سلف پوشش دهد.
سلطانی نژاد با اشاره به حذف برگه سهام اظهارداشت: براین اساس مقرر شده است که گواهینامه نقل وانتقال سهام به سمت غیرکاغذی شدن حرکت کند، زیرا غیرکاغذیکردن در تمام نهادهای مالی دنیا آغاز شده و کاغذ به مرور از گردونه معاملات حذف میشود، بنابراین کاغذ مقوایی حذف شد و خود شرکتهای کارگزاری چاپ گواهینامه را برعهده گرفتند که این امر باعث الکترونیکیشدن اسناد و مدارک در بازار سرمایه شده است.
وی در ادامه به راه اندازی صندوق تضمین تسویه به عنوان یکی از پروژه سال گذشته اشاره و عنوان کرد: با بهرهبرداری از این صندوق زمان تسویه معاملات سرعت یافت و صندوق تضمین در حال حاضر حجمی بالغ بر چهار میلیارد تومان دارد و چنانچه تاخیری از سوی یکی از اعضای پایاپای صورت گیرد، بازار معطل آن نمی ماند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: ابزار کنترل مشتریان اعتباری برای شرکتهای کارگزاری نیز به عنوان یک نرم افزار دیگر راه اندازی شده است یعنی ابزاری در اختیار شرکتهای کارگزاری قرار داده شد تا آنها بتوانند از این طریق مشتریان خود را مدیریت کنند و مشتریان نتوانند به سرعت ناظر خود را تغییر دهند.
وی با بیان اینکه قصد داریم به سمت CDI مجازی حرکت کنیم تا سپردهگذاران احراز هویت شوند و تمام خدمات را به صورت مجازی دریافت کنند، افزود: همچنین سرویسها را به سمت موبایلی حرکت خواهیم داد و در سال 92 فازهای اولیهی آن به بهرهبرداری میرسد.
سلطانی نژاد عضویت بانکها در اتاق پایاپای، فرآیند معاملات بورس کالا و بورس انرژی از دیگر برنامههای سپردهگذاری مرکزی در سال آینده دانست و تصریح کرد: در حوزه بینالملل با بورس کراچی و پاکستان تفاهمنامهای را به امضاء رساندیم تا فضای مجازی را به بهرهبرداری برسانیم.
وی به آخرین وضعیت اوراق سلف نفتی و طراحی نرمافزار آن اشاره کرد و گفت: ضمانت این اوراق توسط شرکت ملی نفت انجام میشود و در قانون بودجه 91 اجازه انتشار 10 میلیارد دلار اوراق داده شده است ولی تاکنون شرکت نفت هیچ مبلغی را منتشر نکرده است.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه ضمانت ناشر و بازارگردان این اوراق در قالب قرارداد از بانک سپه و تامین سرمایه امید دریافت شد، اظهار کرد: در حوزه تسویه و پایاپای تمامی نرمافزارهای اوراق سلف نفتی طراحی شده است بهطوری که سامانه تسویه و پایاپای آن در دنیا کمنظیر است. انتشار اوراق سلف نفتی بستگی به توافقات شرکت ملی نفت و بانک مرکزی داشته و بازار سرمایه آمادگی کامل انتشار این اوراق را دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه سامانهی بورس ارز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی راهاندازی شد ولی به بهرهبرداری نرسید، ادامه داد: شرکت سپردهگذاری مرکزی سامانهی اوراق سلف نفتی را طراحی کرده است و تمام اقدامات آن توسط بازار سرمایه انجام شده است و تنها منتظر شرکت نفت برای عرضه سلف نفتی هستیم.
سلطانی نژاد با اعلام اینکه با راهاندازی سامانه پس از معاملات بورس انرژی و ارز فاز اول پروژه سامانه پس از معاملات در سال 92 راهاندازی میشود، گفت: تعداد کدهای سهامداری در حال حاضر به 6 میلیون و 391 هزار کد رسیده است و اکثر سهامدارانی که به تعداد سهامداران اضافه شدند به دلیل پذیرش شرکتهای جدید و اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامهی پنجم نزد سپردهگذاری ثبت شدند.
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