سالن ورزشی هشت هزار نفره والیبال در گنبدکاووس احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی صبح شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهدای سید آبادگنبدکاووس افزود: متاسفانه سالن ورزشی والیبال شهرستان کوچک بوده و ظرفیت گنجایش تماشاگران و علاقمندان به این رشته ورزشی را ندارد.

وی اظهار داشت: افزایش ظرفیت استادیوم پنج هزار نفره به 15 هزار نفری از دیگر خواسته هاست که نیاز به حمایت وزیر ورزش و جوانان داد.

نوراللهی با اشاره علاقه مردم منطقه به ورزش سوارکاری شهرستان، حمایت و تامین اعتبار لازم برای تجهیز و تکمیل پیست اسبدوانی گنبدکاووس را خواستار شد.

فرماندار گنبدکاووس افزود: همچنین یک مجتمع ورزشی که از مصوبات سفر دولت به منطقه است نیمه کاره بوده و نیاز به تکمیل است.

وی با اشاره به وجود ورزشکاران و علاقمندان زیاد به رشته ورزشی اسکواش، ساخت سالن ورزشی مناسب در این رشته را پیشنهاد داد.

نوراللهی گفت: قابلیتها و ظرفیتهای خوبی در شهرستان گنبدکاووس داریم و 15 تیم ورزشی شهرستان سبب افتخار در لیگ های کشوری و سوپرلیگ شده اند.

وی عنوان کرد: تعدادی از جوانان والیبالیست شهرستان عضو تیم های ملی بوده و فرهاد قائمی بازیکن جوان شهرستان نیز بهترین بازیکن در سطح جهان شناخته شده اند.

نوراللهی گفت:دو مدال طلا در مسابقات دومیدانی در مسابقات آسیا نیز کسب کرده ایم.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.