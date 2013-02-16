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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

نوراللهی خواستار شد:

سالن ورزشی هشت هزار نفره والیبال در گنبدکاووس احداث شود

سالن ورزشی هشت هزار نفره والیبال در گنبدکاووس احداث شود

گنبدکاوس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس با اشاره به اینکه این شهرستان پایتخت والییبال کشور لقب گرفته است خواهان احداث سالن هشت هزار نفره والیبال در منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی صبح شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهدای سید آبادگنبدکاووس افزود: متاسفانه سالن ورزشی والیبال شهرستان کوچک بوده و ظرفیت گنجایش تماشاگران و علاقمندان به این رشته ورزشی را ندارد.

 
وی اظهار داشت: افزایش ظرفیت استادیوم پنج هزار نفره به 15 هزار نفری از دیگر خواسته هاست که نیاز به حمایت وزیر ورزش و جوانان داد.
 
نوراللهی با اشاره علاقه مردم منطقه به ورزش سوارکاری شهرستان، حمایت و تامین اعتبار لازم برای تجهیز و تکمیل پیست اسبدوانی گنبدکاووس را خواستار شد.
 
فرماندار گنبدکاووس افزود: همچنین یک مجتمع ورزشی که از مصوبات سفر دولت به منطقه است نیمه کاره بوده و نیاز به تکمیل است.
 
وی با اشاره به وجود ورزشکاران و علاقمندان زیاد به رشته ورزشی اسکواش، ساخت سالن ورزشی مناسب در این رشته را پیشنهاد داد.
 
نوراللهی گفت: قابلیتها و ظرفیتهای خوبی در شهرستان گنبدکاووس داریم و 15 تیم ورزشی شهرستان سبب افتخار در لیگ های کشوری و سوپرلیگ شده اند.
 
وی عنوان کرد: تعدادی از جوانان والیبالیست شهرستان عضو تیم های ملی بوده و فرهاد قائمی بازیکن جوان شهرستان نیز بهترین بازیکن در سطح جهان شناخته شده اند.
 
نوراللهی گفت:دو مدال طلا در مسابقات دومیدانی در مسابقات آسیا نیز کسب کرده ایم.
 
گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1816169

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