ضرورت کمک دولت برای مکانیزه شدن نانوایی ها/ نداشتن کارگر ماهر بیشترین مشکل

علی زارع پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون 60 درصد از نانواییان شیراز مکانیزه و دارای حرارت غیر مستقیم شده اند و 40 درصد بقیه برای مکانیزه شدن نیاز به تسهیلات دولتی دارند.

وی با تاکید بر اینکه هزینه مکانیزه شدن حدود 60 میلیون است، ادامه داد: برای مکانیزه شدن نانوایی باید در کنار مکانیزه کردن دستگاهها ، محل نانوایی برای استقرار دستگاه و رعایت موارد بهداشتی نیز بهسازی شود.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شیراز تصریح کرد:در سال گذشته حدود 112 نانوایی مکانیزه شدند که به دلیل کمی بودجه حدود 10 تا 15 نانوایی قدیمی شیراز موفق به دریافت تسهیلات 10تا 15 میلیون شدند.

زارع پیشه با اشاره به اینکه شغل نانوایی درآمد زیادی ندارد و افراد نیازمند حمایت دولتی هستند، عنوان کرد: با هماهنگی های انجام شده تمام دستگاههای ریزشی دارای مشکل از شیراز جمع شده و این میزان نزدیک به صفر است.

وی افزود:مکانیزه کردن یک ضرورت است و تمام نانوایی ها باید به این سمت بروند امابا توجه به شرایط اقتصادی این قشر انتظار دریافت کمک از دولت می رود.

نداشتن کارگر ماهر بیشترین مشکل

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شیرازدر خصوص کیفیت نان ابراز داشت: در حال حاضر با وجود استفاده از گندم های پارسال که کیفیت زیاد مطلوبی نداشتند کیفیت کلی آرد موجود در نانوایی ها بد نیست و در صورت نامرغوب بودن آرد پس داده می شود.

زارع پیشه اضافه کرد: مهمترین عوامل موثر بر کیفیت نان، دستگاه، آرد و کارگر ماهر است که بزرگترین مشکل به نداشتن کارگر ماهر در نانوایی بر می گردد.

وی با اشاره به اینکه 850 نانوایی در شیراز فعال و 210 عدد در دست راه اندازی است اظهار داشت: به تعداد نانوایی موجود کارگر ماهر در شیراز نداریم و برخی نانوایی ها نیز از کارگر نیمه ماهر استفاده می کنند که این موضوع تایر زیادی بر کیفیت نان دارد.

زارع پیشه افزود: بیش از 80 درصد کارگران آموزش دیده و دارای کارت آموزشی هستند اما مشکل اصلی به این موضوع بر می گردد که افراد نمی توانند به این کار به عنوان حرفه رسمی نگاه کنند.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شیراز با تاکید بر اینکه در برخی مناطق شیراز بیشتر از نیاز نانوایی احداث شده، یادآور شد: نانوایی اگر مشتری نداشته باشد مجبور به انباشته کردن نان بر روی هم می شود که این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت می شود.