بيش از پنج هزار تن سهميه ميوه نوروزي خراسان رضوي در حال جذب است

به گزارش خبرگزاري مهر، ناصر فخرموحدي اظهار كرد: مطابق سالهاي گذشته در آستانه نوروز مقادير معتنابهي سيب و پرتقال به منظور تنظيم بازار ميوه و تعديل قيمت ها جذب مي شود و هيچ نگراني از بابت تامين ميوه در ايام پاياني سال و نوروز وجود ندارد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به اينكه به اين منظور براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته حدود چهار هزار تن پرتقال و هزار و 500 تن سيب سهميه استان در حال جذب است افزود: اين سهميه همزمان با اعلام زمان توزيع از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در شبكه توزيع قرار خواهد گرفت.



فخرموحدي تصريح كرد: سهميه ميوه نوروزي استان در شبكه خرده فروشي شامل واحدهاي صنفي منتخب و ميادين ميوه و تره بار توزيع مي شود كه با اين عمل، حدود 70 هزار تن ميوه در استان مديريت و نظارت مي شود.



وي تاكيد كرد: همه سهميه ميوه نوروزي از داخل كشور و از استانهاي مازندران و آذربايجان غربي تامين مي شود و كيفيت همه محموله هاي سيب و پرتقال استان توسط شركت بازرسي كالاي تجاري در مبدا و مقصد كنترل و از استانهاي تامين كننده حمل مي شود.