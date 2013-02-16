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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

فخر موحدي:

بيش از پنج هزار تن سهميه ميوه نوروزي خراسان رضوي در حال جذب است

بيش از پنج هزار تن سهميه ميوه نوروزي خراسان رضوي در حال جذب است

مشهد - خبرگزاري مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: سهميه ميوه نوروزي استان امسال بيش از 5 هزار تن است كه از اوايل هفته آتي، انتقال آن به سردخانه هاي استان صورت خواهد پذيرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، ناصر فخرموحدي اظهار كرد: مطابق سالهاي گذشته در آستانه نوروز مقادير معتنابهي سيب و پرتقال به منظور تنظيم بازار ميوه و تعديل قيمت ها جذب مي شود و هيچ نگراني از بابت تامين ميوه در ايام پاياني سال و نوروز وجود ندارد.
 

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به اينكه به اين منظور براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته حدود چهار هزار تن پرتقال و هزار و 500  تن سيب سهميه استان در حال جذب است افزود: اين سهميه همزمان با اعلام زمان توزيع از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در شبكه توزيع قرار خواهد گرفت.
 

فخرموحدي تصريح كرد: سهميه ميوه نوروزي استان در شبكه خرده فروشي شامل واحدهاي صنفي منتخب و ميادين ميوه و تره بار توزيع مي شود كه با اين عمل، حدود 70 هزار تن ميوه در استان مديريت و نظارت مي شود.
 

وي تاكيد كرد: همه سهميه ميوه نوروزي از داخل كشور و از استانهاي مازندران و آذربايجان غربي تامين مي شود و كيفيت همه محموله هاي سيب و پرتقال استان توسط شركت بازرسي كالاي تجاري در مبدا و مقصد كنترل و از استانهاي تامين كننده حمل مي شود.

                                                           

 

کد مطلب 1816173

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