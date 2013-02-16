به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و سختی اقتصادی نیست بلکه راهی برای شکوفایی و تلاش برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است ورهبر معظم انقلاب پنج سال پیش این نسخه را با توجه به درک والا از شرایط جهانی و کشور برای مقابله با تحریم های دشمنان تبیین فرمودند.



احمدی اظهار داشت : اجرا و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی امروز با توجه به تحریم هایی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته اند، بهترین راه برای مقابله با مشکلات و شکست تحریمها است.



عضو کمسیون بر نامه و بوجه مجلس شورای ایلامی افزود : ما در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس برای رسیدن به اهداف انقلاب هزینه های زیادی متحمل شدیم و امروز نیز باید برای مقابله با تحریم های اقتصادی و رسیدن به اهداف متعالی نظام و رهبری برای پیشرفت همجانبه کشور هزینه پرداخت کنیم.



نماینده مردم آبدانان، دره شهر و دهلران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسوولان و کارگزاران نظام و مردم بابصیرت ایران باید در راستای محقق شدن شعار جهاد اقتصادی در کشور تلاش کنند.



احمدی بیان داشت : دهلران به سبب وجود ظرفیت ها و ثروت های و فراوان در حوزه آب، خاک، موقعیت مرزی و منابع نفت و گاز،در توسعه اقتصادی استان ایلام بسیار موثر است