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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

احمدی:

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و سختی اقتصادی نیست

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و سختی اقتصادی نیست

دهلران - خبرگزاری مهر: نماینده حوزه جنوبی استان ایلامدر مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و سختی اقتصادی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و سختی اقتصادی نیست بلکه راهی برای شکوفایی و تلاش برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است ورهبر معظم انقلاب پنج سال پیش این نسخه را با توجه به درک والا از شرایط جهانی و کشور برای مقابله با تحریم های دشمنان تبیین فرمودند.

احمدی اظهار داشت : اجرا و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی امروز با توجه به تحریم هایی که دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته اند، بهترین راه برای مقابله با مشکلات و شکست تحریمها  است.


عضو کمسیون بر نامه و بوجه مجلس شورای ایلامی افزود : ما در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس برای رسیدن به اهداف انقلاب هزینه های زیادی متحمل شدیم و امروز نیز باید برای مقابله با تحریم های اقتصادی و رسیدن به اهداف متعالی نظام و رهبری برای پیشرفت همجانبه کشور هزینه پرداخت کنیم.


نماینده مردم آبدانان، دره شهر و دهلران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسوولان و کارگزاران نظام و مردم بابصیرت ایران باید در راستای محقق شدن شعار جهاد اقتصادی در کشور تلاش کنند.

 احمدی بیان داشت : دهلران به سبب وجود ظرفیت ها و ثروت های و فراوان در حوزه آب، خاک، موقعیت مرزی و منابع نفت و گاز،در توسعه اقتصادی استان ایلام بسیار موثر است

نماینده حوزه جنوبی اظهار داشت: اقداماتی برای ارتقا فر مانداری شهر ستان دهلران به فر مانداری ویژه صورت گرفته که در آینده نزدیک این امر محقق خواهد شد
کد مطلب 1816175

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