جزئیات واگذاری 50.5 درصدی فولاد خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلوک 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان معادل یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم این شرکت به قیمت تابلو بورس در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 25 درصد به شرط آنکه از 30 هزار ریال کمتر نباشد در نیمه اول اسفند در بورس عرضه شود.

این بلوک که به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عرضه می شود به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله واگذار خواهد شد و مهلت پرداخت حصه نقدی آن نیز 20 روز معاملاتی تعیین است.

بر اساس این گزارش، سرمایه فولاد خوزستان 2 هزار و 192 میلیارد ریال و مبلغ سپرده شرکت در این مزایده 996 میلیارد و 264 میلیون ریال اعلام شده است.

از جمله نکات قابل توجه در مود این واگذاری این است که در زمان اجرای طرح فولاد اکسین خوزستان گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات ایران به مبلغ 250 میلیون دلار توسط شرکت فولاد خوزستان با ضمانت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام شده است و پس از تبدیل شدن طرح مذکور به شخصیت حقوقی(شرکت فولاد اکسین خوزستان) مبلغ 250 میلیون دلار در صورتهای مالی شرکت مذکور در سرفصل سایر حسابها و اسناد پرداختی افشا شده است و تا پایان سال مالی 1390 شرکت فولاد اکسین خوزستان پیش پرداخت اعتباری اسنادی و اقساط تا مرحله سوم را به بانک صادرات ایران پرداخت کرده است، اما چون شرکت فولاد خوزستان اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی نموده بود مبلغ مذکور در صورتهای مالی منتهی به 29/12/1390 شرکت فولاد خوزستان در سرفصل تعهدات و بدهی های احتمالی افشا شده است. بر این اساس آزادسازی سهام مشمول واگذاری شرکت فولاد خوزستان منوط به تعیین تکلیف بدهی یاد شده به نسبت سهام واگذار شده خواهد بود.

امکان تهاتر بدهی خریدار(غیر از خریدارانی که مصوبه هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام شرکت مذکور را بابت رددیون دولت داشته باشند) نیز بابت فروش اقساطی سهام شرکت مذکور با مطالبات خریدار از دولت وجود نخواهد داشت.

همچنین فولاد خوزستان مشمول شرایط مندرج در بندهای الف و ب جدول موضوع ماده 2 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز پالایش اهلیت مدیریتی مصوب 16/01/1389 هیئت واگذاری نمی باشد و شامل شرایط درج شده در بندهای ج و د دستورالعمل مذکور است .

تاریخ قطعی شروع عرضه بلوک 5/50 درصد سهام فولاد خوزستان هم از طریق بیانیه عرضه منتشره توسط شرکت بورس مشخص خواهد شد.

پیش تر در حالی نماد معاملاتی شرکت فولاد خوزستان پس از سه بار آگهی و فراز و فرود در روز 11 مهرماه سالجاری در بورس تهران بازگشایی شد که هیچ خریداری وارد سامانه معاملات نشد و بلوک 50.5 درصدی فولاد خوزستان روی میز فروش ماند. حاشیه‌های عرضه قبلی فولاد خوزستان و حل نشدن بدهی 250 میلیون دلاری فولاد اکسین خوزستان که در صورتهای مالی فولاد خوزستان آمده بود، به عنوان یکی از اصلی ترین موانع به فروش نرفتن این شرکت مطرح شد.

در 21 آذر امسال هم بار دیگر بلوک 50.5 درصدی فولاد خوزستان توسط سازمان خصوصی سازی در بورس تهران عرضه شد که کسی حاضر به خریداری این شرکت اصل چهل و چهاری نشد.