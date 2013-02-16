مديران كل تبليغات اسلامي كشور در يزد گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل تبليغات اسلامي استان يزد، صبح شنبه در مراسم افتتاحيه اين كارگاه آموزشي با اعلام برنامه هاي اين كارگاه دو روزه، از حضور مديران كل تبليغات اسلامي كشور در دارالعباده يزد ابراز خرسندي كرد.

حجت الاسلام محمد شريف حسيني كوهستاني اظهار اميدواري كرد: استان يزد بتواند ميزباني شايسته براي اين برنامه دو روزه باشد.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه اصل و اساس دين ما بر پايه تبليغ استوار است، اظهار داشت: آگاهي دادن و بيدار كردن مردم بسيار ضروري است و يكي از دلايل موفقيت نهضت امام خميني (ره) نيز اين بود كه قبل از هر اقدامي مردم را آگاه و بيدار كرد.

آيت الله محمدرضا ناصري با اشاره به نهضت هاي مختلفي كه در ايران شكل گرفت اما توفيق نيافت،‌ افزود: حتي مسئله مشروطيت نيز به موفقيت هايي كه مدنظر مشروطه خواهان بود نرسيد كه علت آن، درگير نكردن آحاد مردم با مسائل بود.

وي افزود: آن زمان تحليل و قدرت تحليل در ميان مردم نبود و تحليل مسائل منحصر به قشري خاص بود و همين امر سبب شد تا نهضت ها از پشتوانه مردمي برخوردار نباشند و بسيار زود با شكست مواجه شوند.

ناصري تاكيد كرد: اما ويژگي انقلاب و نظام ما اين بود كه رهبر آن، تمام همت و تلاش خود را بر روي مردم متمركز كرد و به مردم بها داد و به ويژه جوانان و نوجوانان و زنان را وارد عرصه كرد.

وي با اشاره به ويژگي هاي امام خميني (ره) در تبليغات و اطلاع رساني ديني به مردم نيز عنوان كرد: امام به عامه مردم تكيه داشت و به شخصت مردم احترام مي‌گذاشت و ما نيز اكنون وظيفه داريم در كسوت روحانيت، نسبت به آگاهي و بيداري جامعه تلاش كنيم.

ناصري خطاب به مديران كل سازمان تبليغات اسلامي تاكيد كرد: بايد زا مبلغان بخواهيد در ميان جوانان حضور بيشتري داشته باشند و در بين اين قشر قدرت تفكيك و قدرت انتخاب برتر ايجاد كنند تا اين قشر بزرگ از جامعه، قدرت تحليل و تجزيه بين شنيده ها و ديده هاي خود داشته باشند.

وي تاكيد كرد: مبلغان مي توانند نقشي بزرگ و تاثيرگذار در تربيت جوانان فهيم، داراي درك ديني و سياسي بالا و ... داشته باشند و اين همان چيزي بود كه امام راحل و مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد داشته و دارند.

امام جمعه يزد يادآور شد: امام سعي داشت قدرت تجزيه و تحليل را بين مردم و جوانهاي آن عصر ايجاد كند اما در جوانها نسل امروز ما اين قدرت ضعيف شده است.

به گزارش مهر،‌ در اين كارگاه آموزشي دو روزه كه در مجتمع زنبق يزد در حال برگزاري است، اساتيدي در دو بخش نظري و آموزش امور اداري ارائه مي شود.