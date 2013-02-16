به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این کمپانی مشهور پس از بستن قراردادی برای ساخت یک پارک موضوعی در شانگهای چین تا سال 2016، اعلام کرد در سه شهر مسکو، سن پترزبورگ و یکاترینبورگ نیز پارک موضوعی می‌سازد.

جفری کاتسنبرگ مدیر کمپانی دریم وورکز گفت روسیه برای ما یک بازار بزرگ جهانی است.

6 مورد از 10 فیلم برجسته انیمیشن همه دوران روسیه از تولیدات این کمپانی است و "ماداگاسکار 3" پرفروش‌ترین فیلم انیمیشن در روسیه بوده است.

این پارک‌ها با هدف جذب دوستداران فیلم‌ها ساخته می‌شوند و از شخصیت‌های محبوب این کمپانی در آنها بهره گرفته می‌شود. این شخصیت‌ها از فیلم‌های "شرک"، "ماداگاسکار"، "چطور اژدهایت را تربیت کنی" و "کونگ فو پاندا" ساخته می‌شوند.

"توربو" یکی دیگر از فیلم‌های این کمپانی که هنوز اکران نشده و 11 ماه ژوییه و یک هفته جلوتر از آمریکا، قرار است در روسیه به نمایش دربیاید یکی دیگر از فیلم‌هایی است که از شخصیت‌هایش برای ساخت این پارک‌ها استفاده می‌شود.

دریم وورکز تاکنون با همکاری استودیو یونیورسال چنین پارک‌هایی را در فلوریدا، هالیوود و ژاپن ساخته است. استودیو یونیورسال ساخت دو پارک موضوعی با موضوع های کمپانی دریم وورکز را در سنگاپور در دست ساخت دارد که با موضوع "ماداگاسکار" و "شرک" ساخته می‌شوند.

دریم وورکز قرارست پارک‌های موضوعی روسیه را تا سال 2015 تحویل دهد.