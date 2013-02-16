نرخ بهره وري نيروي كار وضعيت مناسبي ندارد/ 42.5 درصد نرخ مشاركت اقتصادي

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشيدي، ظهر شنبه در مراسم توديع و معارفه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي اظهار كرد: نرخ بهره وري نيروي كار در خراسان رضوي وضعيت مناسبي ندارد طوري كه اكنون 8.2 درصد اشتغال كشور را داريم اما تنها 6.2 درصد از ارزش افزوده فعاليت اقتصادي دراين استان شكل مي گيرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی افزود: نرخ بهره وري پايين به ساختار سنتي و توليدي اين استان بازمي گردد چرا مشاغلي نظير صنايع كشاورزي متاثر از بهره وري نيروي كار و ناشي از نوع تكنولوژي در استان است.

جمشيدي گفت: در برنامه 4 و 5 توسعه مقرر شد كه يك سوم نرخ رشد اقتصادي از بهره وري حاصل شود بنابراين در اين زمينه بايد اقدامات گسترده تري را انجام داد.

وي با اشاره به آمار نرخ بيكاري استان بيان كرد: در سه ماه سوم سال جاري نرخ بيكاري استان 7.9 درصد و نرخ بيكاري كشور 11.2 درصد است و اين مسئله مرهون زحمات علي اكبر لبافي، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشين استان است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی از 42.5 درصد نرخ مشاركت اقتصادي در استان خبر داد و افزود: ميزان نرخ مشاركت اقتصادي در كشور 37 درصد است.