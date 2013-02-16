سایپای البرز با انجام یک بازی روان از سد پیکان عبور کرد

ابراهیم صادقی کاپیتان تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص دیدار مقابل پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دیدار برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود متاسفانه در نیم فصل دوم نتوانستیم امتیازات لازم را کسب کنیم و باید در این دیدار پیروز می شدیم که خوشبختانه با برگزاری یک بازی خوب و روان موفق شدیم پیکان را شکست دهیم.

وی ادامه داد: در این دیدار هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.پیکان در جدول رده بندی شرایط خوبی ندارد و بازی هجومی را به نمایش گذاشت ولی در نهایت تیم ما از موقعیت خود به خوبی استفاده کرد و موفق شدیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

صادقی اظهار داشت: باید این روند را ادامه دهیم. در این فصل امتیازات تیم ها به هم نزدیک است و با یک برد جدول تغییرات زیادی در جدول ایجاد می شود و باید امتیازات لازم را کسب کنیم.

کاپیتان سایپا در پایان یادآور شد: هفته آینده باید در کرج به مصاف ذوب آهن برویم که این دیدار هم برای هر دو تیم اهمیت دارد و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم این تیم را شکست دهیم.