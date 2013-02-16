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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

قره داغی در گفتگو با مهر:

نیاز مبرم البرز به فضاهای فرهنگی/ تخریب سینما هجرت بدون جایگزینی امکان ندارد

نیاز مبرم البرز به فضاهای فرهنگی/ تخریب سینما هجرت بدون جایگزینی امکان ندارد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان البرز گفت: استان البرز به شدت نیازمند گسترش فضاهای فرهنگی و تقویت اقدامات و فعالیت های فرهنگی است.

عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موقعیت های خاص و بعضا منحصر به فرد استان البرز ضرورت توجه به مقوله های فرهنگی در این استان را دو چندان می کند.

وی افزود: نزدیک بودن به پایتخت، وجود اقوام و اقشار مختلف با آداب و رسوم و فرهنگ های متفاوت و همچنین پیشینه غنی استان در حوزه فرهنگ همه و همه ضرورت توجه هر چه بیشتر به این حوزه را تبیین می کنند.

وی گفت: از این رو باید فضاهای فرهنگی استان گسترش یافته و اقدامات و فعالیت های فرهنگی تقویت شوند.

قره داغی حوزه هنری را یکی از متولیان مهم فرهنگی دانست و افزود: خوشبختانه اقدامات و فعالیت های ارزشی بسیار خوبی در حوزه هنری با رویکرد تقویت فعالیت های فرهنگی صورت گرفته که امید می رود این روند ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل عدم پیشرفت مورد انتظار در مقوله فرهنگ در استان موازی کاری بین نهادهای متولی است که باید مورد رسیدگی قرار گرفته و برنامه ریزی دقیقی برای تعامل و همکاری مطلوب صورت گیرد.

وی در خصوص تخریب سینما هجرت به منظور تعریض میدان کرج نیز اظهار داشت: تخریب سینما هجرت بدون جایگزینی فضایی مناسب امکان ندارد و حوزه هنری به جد این مورد را پیگیری می کند.

قره داغی گفت: سینما هجرت در حال حاضر هزار تماشاگر در یک ماه را به خود اختصاص میدهد و سال گذشته 500 هزار نفر در سالن های این سینما به تماشای فیلم نشستند هر چند این امار مطلوب و مورد نظر نیست اما به هرحال باید برای حضور همین تعداد علاقمند و مخاطب نیز ارزش قائل شد.

وی تاکید کرد: تا قبل از آن که فضای مناسبی برای جایگزینی سینما از سوی شهرداری در اختیار حوزه هنری قرار نگیرد امکان تخریب سینمای فعلی نخواهد بود.

کد مطلب 1816187

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