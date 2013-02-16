آشناسازی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین هدف راهیان نور است

سرهنگ مجید دوهندو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاروان های راهیان نور فرصت مغتنمی تا نسل جوان با فضای جبهه و جنگ و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

وی با اعلام اینکه هشت سال دفاع مقدس مقطعی ماندگار و شگرف در تاریخ کشور و حتی جهان بود، اظهارداشت: حاصل ارودهای راهیان نور رشد و تکامل معنوی و تعالی آینده سازان ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت گفت: اردوهای راهیان نور موجب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید می شود.

وی همچنین بازدید دانش آموزان از مناطق عملیاتی در قالب کاروان های راهیان نور را در بصیرت افزایی قشر جوان مهم دانست و افزود: حضور این کاروان ها در مناطق جنگی، گامی ارزنده برای حفظ آثار و برکات گنجینه تمام نشدنی دفاع مقدس و در راستای حفاظت از این ارزش های گرانقدر است.

سرهنگ دوهندو یادآورشد: راهیان نور یک مانور عظیم فرهنگی است و حضور وسیع ملت ایران در این حرکت مقدس و مکان ‌های شریف جنگ روانی دشمن را پاسخ داده و خنثی می ‌کند.