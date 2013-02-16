کشف 45 رشته دام فلس دار گلستان/ ایمن سازی تاسیسات آبی

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده يگان حفاظت شيلات گلستان از کشف 45 رشته دام فلسدار توسط یگان حفاظت منابع شیلات استان خبر داد.

سرهنگ ابراهيم كيخا در این زمینه پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مامورين گشت و حفاظت منابع پایگاه کومه یک مرزی و ترکمن در دو مرحله عملیات که در مرحله اول بصورت مشترک با دریابانی برگزار شد، 7 فروند شناور غیرمجاز را شناسایی و پس از تعقیب و گریز متواری کردند.

به گفته وی، در مرحله دوم این عملیات اکیپ گشت پایگاه کومه مرزی و ترکمن یک فروند شناور غیرمجاز 175 قوه اسب را با 3 سرنشین شناسایی و متوقف کردند.

کیخا خاطرنشان کرد: در نتیجه این عملیات 45 رشته دام فلسدار به همراه 11 کیلوگرم ماهی استخوانی غیرمجاز، 5 شاخه لنگر، 140 لیتر بنزین، یک دستگاه جی پی اس و دو دستگاه تلفن همراه توقیف شد.

افتتاح و کلنگ زنی 4 پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان در شهرستان مینودشت

مدير امور منابع آب گنبد، مينودشت و گاليكش گفت: دیواره سازی و ساماندهی رودخانه چهل چای در بخش مهندسی رودخانه ها از پروژه ایی بود که با اعتباری بالغ بر 2200 میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی برای 8 نفربه بهره برداری رسید.

جواد تیموری در ادامه افزود: دیواره سازی رودخانه خرخر (بازگیر)، دیواره سازی رودخانه چهل چای (ده ناعلاج) و مدیریت و هدایت اضطراری روانابهای بالادست شهرمینودشت از پروژه هایی هستند که عملیات اجرایی آنها در دهه مبارک فجر امسال با اعتباری بالغ بر 3000 میلیون ریال آغاز گردید.

ایمن سازی تاسیسات آبی گلستان

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: تاسیسات آبی استان شامل سدهای مخزنی بزرگ و کوچک وشبکه های آبیاری و زهکشی آنها، ایستگاه های پمپاژ و سدهای انحرافی می شود و ایمن سازی تاسیسات موصوف در قالب طرح پدافند غیرعامل در برنامه کاری شرکت آب منطقه ای قرار دارد.

یحیی لطفی عنوان کرد: احداث تاسیسات آبی و توسعه روستاها و گسترش سکونت روستاییان، در حاشیه سدهایی مانند سد وشمگیر نیازمند توجه ویژه در طرح هادی این روستاها و رعایت حریم لازم است.

وی با اعلام اینکه در صورت تحقق این مهم، علاوه بر بهره برداری اصولی از تاسیسات آبی، حفظ منابع موجود و کاهش خسارت احتمالی، مشروط به همکاری روستاییان رفع خواهدشد، تصریح کرد: در موضوع پدافند غیر عامل، ایمنی تاسیسات آبی و حفاظت فیزیکی سدها مد نظر قرار گرفته تا مخاطرات را به حداقل برساند.