صدور کارت ملی هوشمند زیرساخت تحقق دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح اولین ایستگاه صدور کارت ملی هوشمند در اردبیل تصریح کرد: کارت ملی هوشمند ظرفیتی را برای ارائه خدمات آسان تر به شکل دیجیتالی فراهم کرده که می تواند به عنوان مقدمه تحقق دولت الکتروینک باشد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات سریع تر، آسان تر و دقیق تر از جمله قابلیتهای کارت ملی هوشمند است، تاکید کرد: در صورتی که از طریق این کارت فایل اطلاعاتی افراد جمع آوری و تکمیل شود می توان در ارائه خدمات اداری و امنیتی شاهد تحول عظیمی بود.

نیکزاد با تاکید به اینکه صدور کارت ملی در افق سال 1394 برای تمامی شهروندان پیش بینی شده است، اضافه کرد: صدور کارت ملی از ضروریاتی است که توجه ویژه دستگاههای اجرایی مرتبط را می طلبد.

رسانه ها قابلیت کارت ملی هوشمند را اطلاع رسانی کنند

استاندار اردبیل معتقد است تنها در صورت می توان به جا و به موقع طرح ارائه کارت ملی هوشمند را به ثمر رساند که اطلاع رسانی مناسبی در خصوص این کارت برای عموم شهروندان انجام شود.

وی از رسانه ها خواست با دخالت در این امر به طور مستمر اخبار مربوط به صدور کارت ملی را به اطلاع عموم مردم برسانند.

وی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند مخزن تمامی کارتهای مورد استفاده فعلی است، اضافه کرد: این موضوع می توان به یکی از مهمترین نیازمندی های شهروندان مبنی بر حمل همزمان و روزانه چندین کارت پاسخ دهد.

اولویت تامین اعتبار ایستگاههای صدور کارت ملی هوشمند

نیکزاد در خصوص مشکل تامین اعتبار ایستگاههای صدور کارت ملی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع تامین اعتبار برای تحقق کامل این طرح در اولویت است.

وی با بیان اینکه این کارت می تواند در بروز رسانی خدمات تاثیر قابل توجهی داشته باشد، اضافه کرد: ضروری است ثبت احوال با قوت تمام در جهت صدور کارت ملی تلاش کند تا ارائه کارت ملی هوشمند برای عموم مردم تا قبل از افق پیس بینی شده اجرایی شود.