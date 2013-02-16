برنامه های تسهیلات نوروزی فیروزکوه نباید شبهه سیاسی و انتخاباتی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان فیروزکوه صبح شنبه با حضور ابوالقاسم مهری سرپرست فرمانداری، معاونان فرماندار و مسئولان ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

مهری در این مراسم بیان داشت: در ستاد تسهیلات نوروزی باید دو مأموریت را مدنظر داشته باشیم، ابتدا شرایط خوب را برای هموطنان فراهم کنیم، سپس میزبان خوبی برای میهمانان باشیم.

دستگاهها باید مانند یک خانواده در کنار هم باشند

سرپرست فرمانداری فیروزکوه از همه دستگاه های این شهرستان خواست مانند یک خانواده در کنار هم باشند و افزود: مدیر خلاق باید از وضعیت موجود خوب استفاده کند و همه کارها را به شرط تأمین منابع مالی نداند .

وی از وظایف این ستاد را محوری حرکت کردن دانست و تأکید کرد: خارج از دایره این ستاد موضوعی در ایام تعطیلات باقی نماند و مدیران کارها را به دقیقه نود نسپارند .

مهری ادامه داد: قبل از تعطیلات نوروزی به صورت میدانی باید بازدیدهای مختلفی داشته باشیم و بعد از بازدید برای جامعه هدف تصمیم بگیریم.

گفتنی است، در پایان جلسه کمیته های فرهنگی و اجتماعی، روستایی، خدمات شهری، نظارت و بازررسی، امداد و نجات، اسکان و حمل و نقل برای هرچه بهتر فراهم کردن تسهیلات نوروزی برای مسافران تشکیل شد.