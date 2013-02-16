به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در مورد آخرین وضعیت تیمش ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه وضعیت خوبی داریم و بازیکنان در شرایط خوب بدنی و روحی - روانی به سر می‌برند. در حال حاضر بازیکنان با کیفیتی داریم که از همه نظر بررسی شده‌اند و هر بازیکن برای ما پروفایل فنی و فیزیکی و پزشکی دارد.

وی با بیان اینکه تیمش اردوهای فشرده‌ای را پشت سرگذاشته و برگزاری چنین اردوهایی موفقیت این تیم را تضمین می‌کند، افزود: کادر فعلی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران تجربه حضور در جام جهانی نیجریه را دارد و در آن جام جهانی ما از مرحله مقدماتی صعود کردیم. آن زمان هم در اردوهای پیش از جام جهانی، به صورت فشرده کار می‌کردیم و نتیجه‌اش را دیدیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران خاطرنشان کرد: می‌خواهیم در جمع چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیریم و می‌توانیم با کار و تلاش و برگزاری اردوهای و تمرین‌های ویژه و همچنین حضور در تورنمنت‌های داخلی و خارجی و بازی دوستانه با حریفان اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی موفقیتمان را تضمین کنیم. امیدوارم فدراسیون همانطور که همیشه پشتیبان تیم فوتبال زیر 17 سال ایران بوده و اردوهای داخلی و خارجی خوبی برای این تیم تدارک دیده در برنامه‌ریزی‌های آینده چندین اردو و تورنمنت خوب خارجی را هم برای تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در برنامه‌اش قرار دهد.

دوستی‌مهر در پایان گفت: از تیم‌های بزرگسال و امیدی که برای انجام بازی دوستانه به کمپ تیم‌های ملی می‌آیند یا ما را به باشگاهشان دعوت می‌کنند، تشکر می‌کنم زیرا چنین بازی‌های دوستانه‌ای کمک ویژه ای به ما می‌کنند.