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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

دوستی‌مهر مطرح کرد:

می‌خواهیم در جمع چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیریم

می‌خواهیم در جمع چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیریم

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران با اشاره به اینکه اردوهای فشرده موفقیت این تیم را در مسابقات جهانی تضمین می‌کند، گفت: می‌خواهیم در جمع چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در مورد آخرین وضعیت تیمش ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه وضعیت خوبی داریم و بازیکنان در شرایط خوب بدنی و روحی - روانی  به سر می‌برند. در حال حاضر بازیکنان با کیفیتی داریم که از همه نظر بررسی شده‌اند و هر بازیکن برای ما پروفایل فنی و فیزیکی و پزشکی دارد.

وی با بیان اینکه تیمش اردوهای فشرده‌ای را پشت سرگذاشته و برگزاری چنین اردوهایی موفقیت این تیم را تضمین می‌کند، افزود: کادر فعلی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران تجربه حضور در جام جهانی نیجریه را دارد و در آن جام جهانی ما از مرحله مقدماتی صعود کردیم. آن زمان هم در اردوهای پیش از جام جهانی، به صورت فشرده کار می‌کردیم و نتیجه‌اش را دیدیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران خاطرنشان کرد: می‌خواهیم در جمع چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیریم و می‌توانیم با کار و تلاش و برگزاری اردوهای و تمرین‌های ویژه و همچنین حضور در تورنمنت‌های داخلی و خارجی و بازی دوستانه با حریفان اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی موفقیتمان را تضمین کنیم. امیدوارم فدراسیون همانطور که همیشه پشتیبان تیم فوتبال زیر 17 سال ایران بوده و اردوهای داخلی و خارجی خوبی برای این تیم تدارک دیده در برنامه‌ریزی‌های آینده چندین اردو و تورنمنت خوب خارجی را هم برای تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در برنامه‌اش قرار دهد.

دوستی‌مهر در پایان گفت: از تیم‌های بزرگسال و امیدی که برای انجام بازی دوستانه به کمپ تیم‌های ملی می‌آیند یا ما را به باشگاهشان دعوت می‌کنند، تشکر می‌کنم زیرا چنین بازی‌های دوستانه‌ای کمک ویژه ای به ما می‌کنند.

کد مطلب 1816197

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