به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال نخستین مسابقات بین المللی برنامه نویسی امروز شنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به مدت 5 ساعت میان 60 برنامه نویس راه یافته به مرحله فینال شامل 10 برنامهنویس صاحب نام خارجی و 50 برنامهنویس نخبه ایرانی در تهران حال برگزاری است.
علی قدیری - مدیر مسابقات برنامه نویسی بیان در این مراسم گفت: مرحله فینال نخستین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی پس از گذراندن دو مرحله حذفی و انتخابی از میان 3100 شرکت کننده خارجی از 54 کشور جهان و 1700 شرکت کننده ایرانی امروز آغاز شده است و در نهایت 3 برنامه نویس از میان 60 برنامه نویس راه یافته به مرحله فینال به عنوان برگزیدگان نهایی این مسابقات معرفی خواهند شد.
وی با تاکید بر سطح علمی بالای ایرانیان در عرصه کامپیوتر و برنامه نویسی تصریح کرد: در این راستا طراح سوالات این مسابقه بین المللی نیز نخبگان برنامه نویسی ایرانی هستند.
قدیری با بیان اینکه در این مسابقات تمام زبانهای برنامه نویسی دنیا به کار گرفته شده است، گفت: فینال این مسابقات میان مدال آوران و سهمیه داران بین المللی برنامه نویسی و کامپیوتر در دو رده سنی دانش آموزی و دانشجویی در حال برگزاری است.
وی گفت: در این مسابقات سرعت، دقت، مهارت و خلاقیت برنامه نویسان سنجیده می شود و برگزاری این مسابقات در الگوی جهانی، قدرت علمی ایرانیان را به رخ میکشد؛ ضمن اینکه زمینهای را فراهم خواهد آورد تا برنامهنویسان ایرانی با رقبای خود در سطح جهانی، به رقابت پرداخته و توانایی علمی خود را در زمینه برنامهنویسی محک زنند.
به گزارش مهر، مسابقه برنامهنویسی بیان از جمله مسابقات معتبر جهانی در زمینه برنامهنویسی است که نخستین دوره بینالمللی آن با حضور شرکتکنندگانی از روسیه، چین، بلاروس، ژاپن، لهستان، کره جنوبی و سوئیس و ایران در حال برگزاری است.
این درحالی است که همزمان با اجرای این دوره از مسابقات بینالمللی برنامهنویسی در ایران، مسابقه مشابهی از سوی شبکه اجتماعی فیسبوک در حال برگزاری است و با این وجود و برغم تحریمهای بینالمللی علیه ایران، 10 شرکتکننده برتر برنامهنویسی دنیا، عازم ایران شدهاند و در این رقابت شرکت کرده اند.
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