پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان پورمنتی با اشاره به اینکه ثبت ازدواج برای زوجین و فرزندان آنان آثار حقوقی، مالی و اجتماعی به همراه دارد گفت: به همبن دلیل است قانونگذار بر ثبت ازدواج تاکید کرده و حتی در قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات در نظر گرفته شده است.

احسان پورمنتی افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج و بروز اختلاف، معمولا زنان از لحاظ نفقه، مهریه، ارث و نسب فرزندان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.

وی گفت: از آنجایی که در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ، یک طرف عقد، خارجی می‌باشد ثبت ازدواج آنان برای دفاع از حقوق زن ایرانی بسیار مهم و ضروری است.

پورمنتی با بیان اینکه زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید پروانه زناشویی دریافت کنند ، گفت: پروانه زناشویی در داخل ایران را مقامات وزارت کشور (استانداری‌ها) و خارج از کشور را روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر بانوان ایرانی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مشاوره های حقوقی اقدام به ازدواج با اتباع بیگانه کنند برخی مشکلات حقوقی از جمله نبود ضمانت اجرای قانونی و رسمی تعهدات برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و نیز بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان به وجود خواهد آمد، چراکه در قوانین فعلی یکی از شروط اصلی دریافت شناسنامه برای فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی، ثبت ازدواج والدین آنها است.

مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال با بیان اینکه بیشترین میزان ازدواجهای بدون پروانه زناشویی با اتباع بیگانه در مناطق مرزی و دورافتاده است ، عدم اطلاع از قوانین را مهمترین عامل در وقوع این نوع ازدواجها عنوان کرد.