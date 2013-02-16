به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌‌گویی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متولی برگزاری آن است، صبح فردا یکشنبه 29 بهمن در شهر تبریز برگزار می‌شود.

مسئولان برگزاری جشنواره، قرار است مراسم افتتاحیه را به طور مختصر و مجمل برگزار کنند، اما این جشنواره مراسم اختتامیه مفصلی خواهد داشت. بنابراین در مراسم فردا محمدباقر آدوسی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یک یا چند مدیر استانی کانون سخنرانی خواهند داشت.

بعد از مراسم مختصر افتتاحیه، قصه‌گوهای شرکت‌کننده در جشنواره بلافاصله کار خود را آغاز می‌کنند.

همچنین امروز شنبه 28 بهمن برنامه‌ای با حضور آدوسی و قصه‌گویان خارجی شرکت‌کننده در جشنواره در منطقه آزاد ارس برگزار شد. در انتهای این برنامه نیز هزار و 200 جلد به دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان این منطقه اهدا شد.

مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی صبح فردا از ساعت 8:30 در سالن 29 بهمن شهر تبریز آغاز می‌شود.