به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالی‌نژاد صبح شنبه در مراسم آغاز عملیات ساختمان دهیاری دهکده قرآنی چارک دشتی اظهار داشت: طرح‌های بسیار خوبی همزمان با سفر رئیس جمهور در این روستا به بهره‌برداری رسید که بیانگر توجه دولت به روستاها است.

وی از افتتاح 221 طرح روستایی در استان بوشهر همزمان با حضور رئیس‌جمهور در استان اشاره کرد و عنوان داشت: 68 میلیارد و 660 میلیون تومان برای اجرای این طرح‌ها اختصاص یافته بود.

عالی‌نژاد اضافه کرد: بنیاد مسکن 88 پروژه، جهاد کشاورزی 47 پروژه، نوسازی مدارس 16 پروژه، دهیاری 20 پروژه، راه و شهرسازی 9 پروژه، شرکت گاز هفت پروژه، دفتر روستایی استانداری شش پروژه، دانشگاه علوم پزشکی شش پروژه، سازمان تبلیغات اسلامی چهار پروژه، ورزش و جوانان دو پروژه و آبفای روستایی هم دو پروژه داشتند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر ادامه داد: همچنین شرکت مخابرات، تامین اجتماعی، بنیاد شهید و بندر و دریانوردی هر یک، یک پروژه داشتند که همزمان با سفر رئیس جمهور به بهره‌برداری رسیدند.

وی به اجرای پروژه‌های عمرانی در روستای چارک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در مدت 12 روز بیش از هفت کیلومتر آسفالت در روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کیفیت خیلی خوبی صورت گرفت که یک میلیارد و 700 میلیون تومان برای اجرای ان هزینه شد.

عالی‌نژاد افزود: همچنین احداث برج نوری با اعتبار هفت میلیون تومان، فضای سبز با اعتبار30 میلیون تومان، احداث زمین چمن مصنوعی با اعتبار 250 میلیون تومان، مبلمان روستایی با هزینه 12 میلیون تومان، اجرای شبکه گاز با اعتبار 510 میلیون تومان، راه اندازی تلفن همراه با اعتبار 200 میلیون تومان و اصلاح شبکه برق و روشنایی معابر روستا با مبلغ 420 میلیون تومان از دیگر پروژه‌های این روستا است.