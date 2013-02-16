شش واحد مرغ فروشي غير مجاز در ياسوج پلمپ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلي عبدي پور افزود: در هفته جاري مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومي در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با همکاري مسئولان اتحاديه هاي صنفي از واحدهاي صنفي سطح شهر ياسوج بازديد كردند.

وي بيان داشت: در اجراي اين طرح از 40 واحد صنفي در رسته هاي مختلف به صورت محسوس و نامحسوس بازديد شد.

عبدي پور اظهار داشت: اين واحدهاي صنفي مرغ فروشي به دليل عدم رعايت مقررات بهداشتي، انتظامي و صنفي، پلمپ و به هفت واحد ديگر نيز اخطار داده شد كه در صورت تخلف از ادامه فعاليت آنها جلوگيري می شود.

شوخي با اسلحه جوان 26 ساله را به کام مرگ فرستاد

فرمانده انتظامي شهرستان بهمئي از کشته شدن سهوي جوان 26 ساله با اسلحه خبر داد.

عبد النبي ميري سوق گفت: عصر ديروز جوان 26 ساله اي غافل از پر بودن يک قبضه سلاح ساچمه زني در حال شوخي کردن با پسر دايي اش بوده که ناگهان شليک کرده و جوان 26 ساله را به کام مرگ کشاند..

وي بيان داشت: نگهداري سلاح در منزل نه تنها باعث بوجود آمدن امنيت نيست بلکه خطري بالقوه براي خانواده ها محسوب مي شود.

ميري سوق با بيان اينکه علاقه برخي افراد به داشتن اسلحه در خانه بسيار خطرناک است، اظهار داشت: خطراتي که سلاح براي خانواده ها به همراه دارد همواره جبران ناپذير است.

کشف 49کيلو گرم در محور شيراز به ياسوج

فرمانده انتظامي شهرستان بويراحمد از کشف 49 کيلو گرم مواد مخدر از نوع ترياک در اين شهرستان خبر داد.

علي کاشاني گفت: در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پاکسازي نقاط آلوده، ماموران پاسگاه انتظامي تنگ سرخ اين شهرستان در حين کنترل خودرو هاي عبوري در محور شيراز به ياسوج به يکدستگاه خودروي پژو 405 در حال حرکت مشکوک و اين خودرو را مورد بازرسي قرار دادند.

وي بيان داشت: مأموران در بازرسي دقيق از اين خودرو موفق به کشف اين مقدار مواد مخدر از نوع ترياک شدند که در قالب بسته هاي چهار کيلويي به طرز ماهرانه اي در قسمتهاي مختلف اين خودروي جاساز شده بود.