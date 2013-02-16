به گزارش خبرگزاری مهر، سه جلد دیگر از مجموعه کتاب‌های مطبوعات ایران همزمان با ایام برگزاری اولین نمایشگاه نشریات تخصصی در سالن حجاب رونمایی می‌شود.

کتاب‌های مطبوعات ایران مشتمل بر مجموعه مقالات روزنامه‌نگاران و اهالی قلم تاثیرگذار در عرصه رسانه‌های مکتوب ایران است که تاکنون 6 جلد از این کتاب‌ها از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شده است.

بر همین اساس مجموعه کتاب‌های جدید مشتمل بر آرا و نظرات مهدی فضائلی، رضا مقدسی و ساسان والی‌زاده از روزنامه‌نگاران و مدیران ارشد رسانه‌ای کشورمان است که همزمان با ایام نمایشگاه منتشر و در نمایشگاه رونمایی می‌شوند.

نخستین نمایشگاه نشریات تخصصی به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14 اسفند به مدت یک هفته در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه بیش از یکصد از نشریه تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم برای نخستین بار در یک نمایشگاه واحد گردهم می‌آیند.

