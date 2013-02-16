افتتاح نخستین جشنواره مد و لباس در گلستان/ ارسال 600 اثر به جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان پیش از ظهر شنبه در این مراسم گفت: انسان از ابتدای خلقت بر آن شد که پوششی را برای خود تهیه نماید تا نا آرامی درونی خود در مقابل نگاه دیگران را کم و از بدنش در مقابل گرما و سرما محافظت کند.

غلامرضا منتظری گفت: دیری نپایید که تهیه پوشاک و توجه به زیبایی و جذابیت لباس ها صنایع مرتبط با آن را به وجود آورد و لباس به یکی از عناصر مهم در فرهنگ و تمدن بشری مبدل گشت.

وی ادامه داد: لباس می تواند نشان دهنده آراء، اندیشه ها و عقاید یک ملت باشد و با این تفسیر به مرور مد و آرایش و آراستگی در حریم ظاهر مورد توجه همگان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: مد و پوشش در روند جهانی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و امروزه شاهد هستیم عمر مفید برخی از مدها در مدت زمان کوتاهی تمام می شود بر این اساس نباید چشم بر این واقعیت بست چراکه در مورد مد و پوشش نه برخورد سلبی و نه بی تفاوتی جواب می دهد بلکه باید در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود.



منتظری گفت: انسان ها فطرتا به زیبایی گرایش دارند و توجه به پوشش و لباس زیبا یکی از ظرف هایی است که ما باید به آن توجه کنیم و اگر در این زمینه بی توجهی صورت گیرد دشمنان اسلام از این ظرف برای انحراف افراد به ویژه نسل جوان و جذب آنان به سمت خود استفاده می کنند بنابراین ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.



وی اضافه کرد: با وجود هجمه های بسیاری که از سوی ماهواره ها و رسانه های بیگانه بصورت می گیرد، نه ارائه روش های سنتی و نه افراط و تفریط جوابگو است. هنر ما این است که با ارائه روش های صحیح از این ظرف زیبا در راستای دست یابی و اعتلای آرمان های فرهنگ اسلامی استفاده کنیم.



چاپ اولین کتاب فرهنگ پوشش در گلستان



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در آموزه های دینی ما بر آراستگی و زیبایی تاکید فراوان شده است و ما با تکیه بر این بایسته ها و با رعایت اصول دینی و کرامت انسانی مجازیم در عرصه مد و پوشش فعالیت کنیم.



منتظری افزود: مقام معظم رهبری نیز همگان را به مد شایسته و برخواسته از فرهنگ ایرانی اسلامی فرا خواندند و در این راه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین گام را در آبان ماه امسال برداشته و تمامی استان ها را برای آغاز این نهظت فرا خواند و خوشحالم که استان گلستان برای گام نهادن در این عرصه حرکت کرده است، همچنین در نظر داریم اولین کتاب به عنوان فرهنگ پوشش را در گلستان چاپ کنیم.



ارسال 600 اثر به جشنواره



وی گفت: در بخش نمایشگاهی حدود 600 اثر از سراسر استان به جشنواره ارسال شده بود که هیات داوران 150 اثر را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کردند، همچنین در بخش نمایشگاهی قسمتی با نام لباس تمدن در نظر گرفته شده که در آن لباس ها از عصر ایلام تا عصر قاجار به نمایش گذاشته شده است.



وی بیان کرد: در این جشنواره کارگاه های آموزشی درباره مبانی نظری فرهنگ و پوشش با حضور استادان و چهره های علمی و متخصص از کشور برگزار خواهد شد.



منتظری اظهار کرد: به طور کلی اجرای هر برنامه ای خالی از نقص نیست و مردم باید این نکته را در نظر داشته باشند که این نمایشگاه را با نگرش و ذائقه شخصی قضاوت نکنند چرا که ما در اول راه هستیم و همه باید کمک کنیم تا این راه ادامه پیدا کند.



وی گفت: یکی از اهداف مهم این رخداد که در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی اتفاق افتاد حمایت از تولید ملی و رشد و بالندگی تولید ملی و حمایت از تولید کننده است.



این مقام مسئول تصریح کرد: بازدید کنندگان می توانند به آثار ارائه شده رای داده و آثار برگزیده به نمایشگاه ملی راه پیدا خواهد کرد، همچنین در صورت تمایل کد لباس مورد نظر خود را اعلام تا توسط طراحان و خیاطان به صورت رایگان تهیه و در اختیار آن ها قرار گیرد.



منتظری افزود: در بخشی از نمایشگاه نیز پوشاک بانوان و اقایان با قیمتی کمتر از بازار عرضه و به فروش می رسد.