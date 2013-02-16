به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکزاد با اشاره به جایگاه ورزش در حفظ سلامت در جامعه افزود: توجه به سلامت سالمندان و نیز حمایت مادی و معنوی از مددجویان و معلولان یکی از وظایف انسانی و اجتماعی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیریت آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت،هیئت گلف گیلان در نظر دارد با احداث زمین مینی گلف و اختصاص لوازم و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در محوطه این آسایشگاه گامی در جهت ارتقای روحیه و سلامت و شادابی سالمندان و مددجویان بردارد.

رئیس هیئت گلف گیلان ضمن تاکید بر لزوم حمایت از سالمندان و مددجویان گفت: با توجه به قوانین و عدم محدودیت سنی در این ورزش می توان گفت گلف ورزشی مفرح برای معلولان و سالمندان نیز به شمار می رود.

وی افزود: تیم گلف و مینی گلف سطح معلولان و سالمندان پس از استعدادسنجی و آموزش مددجویان این مرکز برای این قشر نیز تشکیل خواهد شد.

خاکزاد تصریح کرد: از این پس و طبق هماهنگی های صورت گرفته هیئت رئیسه گلف به همراه ورزشکاران این رشته ورزشی به صورت دوره ای به دیدار و عیادت این عزیزان خواهند رفت.