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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

خاکزاد مطرح کرد:

زمین مینی‌گلف در آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت احداث می‌شود

زمین مینی‌گلف در آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت احداث می‌شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت گلف استان گیلان از احداث زمین مینی گلف در آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکزاد با اشاره به جایگاه ورزش در حفظ سلامت در جامعه افزود: توجه به سلامت سالمندان و نیز حمایت مادی و معنوی از مددجویان و معلولان یکی از وظایف انسانی و اجتماعی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیریت آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت،هیئت گلف گیلان در نظر دارد با احداث زمین مینی گلف و اختصاص لوازم و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در محوطه این آسایشگاه گامی در جهت ارتقای روحیه و سلامت و شادابی سالمندان و مددجویان بردارد.

رئیس هیئت گلف گیلان ضمن تاکید بر لزوم حمایت از سالمندان و مددجویان گفت: با توجه به قوانین و عدم محدودیت سنی در این ورزش می توان گفت گلف ورزشی مفرح برای معلولان و سالمندان نیز به شمار می رود.

وی افزود: تیم گلف و مینی گلف سطح معلولان و سالمندان پس از استعدادسنجی و آموزش  مددجویان این مرکز برای این قشر نیز تشکیل خواهد شد.

خاکزاد تصریح کرد: از این پس و طبق هماهنگی های صورت گرفته هیئت رئیسه گلف به همراه ورزشکاران این رشته ورزشی به صورت دوره ای به دیدار و عیادت این عزیزان خواهند رفت.

کد مطلب 1816209

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