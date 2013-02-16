بزرگترين سايت مسكن مهر ويلايي كشور در طبس بهره برداري شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدي نژاد دقايقي پيش با حضور در شهرستان طبس از اين پروژه عظيم بهره برداري كرد.

وي در اين سفر همچنين بيش از هشت هزار واحد مسكوني ديگر را نيز افتتاح خواهد كرد.

احمدي نژاد پس از سفر به طبس، به شهرستان اردكان مي رود و در آنجا دو پروژه مهم صنعتي از جمله شيشه فلوت اردكان و فولاد ارفع را بهره برداري خواهد كرد.

در اين سفر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و محمد نامجو وزیر نیرو نیز در این سفر احمدی‌نژاد را همراهی می‌کنند.

كار احداث شهرک مسکن مهر طبس از سال 1387 به صورت ویلایی آغاز شده و هزار و 280 واحد مستقر در آن هم اكنون از امكانات آب، برق، تلفن و گاز برخوردارند.

مسجد، واحد تجاري، فضاي سبز، واحد درماني، فضاهاي ورزشي و ... از ديگر امكاناتي است كه براي اين شهرك به عنوان بزرگترين سايت مسكن مهر ويلايي كشور در نظر گرفته شده است.

هم اكنون هزار خانوار در اين شهرك سكونت يافته اند و احمدي نژاد امروز طي مراسمي كليدهاي اي واحدها را به صاحبان آنها اعطا كرد.