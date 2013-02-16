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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

محمودی:

آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون در استان سمنان برگزار شد

آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون در استان سمنان برگزار شد

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ضمن بیان اینکه آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون توسط این اداره کل برگزار شد، گفت: این امر نخستین بار است که توسط سازمانی غیر از سازمان سنجش اجرا می شود.

به گزارش خبر نگار مهر، ابراهیم محمودی صبح شنبه در جمع خبر نگاران در محل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان اظهار داشت: آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون برای نخستین بار توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان برگزار شد.

وی با بیان اینکه 284 داوطلب در این آزمون شرکت کرده بودند افزود: از این تعداد  که 196 نفر مرد و 88 نفر زن بودند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان از برگزاری این آمزون در شهرستان سمنان خبر داد و عنوان کرد: شرکت کنندگان از کل استان سمنان در این مکان به رقابت پرداختند.

وی افزود: رقابت کنندگان نتیجه آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون را می توانند در سایت WWW.TTBANK.IR  ملاحظه کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان نیز با حضور در سالن برگزاری، از روند برگزاری آزمون بازدید کرد.
 

کد مطلب 1816211

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