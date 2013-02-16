آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبر نگار مهر، ابراهیم محمودی صبح شنبه در جمع خبر نگاران در محل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان اظهار داشت: آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون برای نخستین بار توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان برگزار شد.



وی با بیان اینکه 284 داوطلب در این آزمون شرکت کرده بودند افزود: از این تعداد که 196 نفر مرد و 88 نفر زن بودند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان از برگزاری این آمزون در شهرستان سمنان خبر داد و عنوان کرد: شرکت کنندگان از کل استان سمنان در این مکان به رقابت پرداختند.

وی افزود: رقابت کنندگان نتیجه آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون را می توانند در سایت WWW.TTBANK.IR ملاحظه کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان نیز با حضور در سالن برگزاری، از روند برگزاری آزمون بازدید کرد.

