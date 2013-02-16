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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

زارع به مهر خبر داد:

افزایش 27 میلی متری بارندگی در قم در سالجاری/آغاز بارش باران از امشب

افزایش 27 میلی متری بارندگی در قم در سالجاری/آغاز بارش باران از امشب

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان قم از افزایش 27 میلی متری بارندگی در سالجاری در این استان خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز شنبه هوا نیمه ابری به تدریج ابری است و اوایل شب همراه با وزش باد و رگبار پراکنده باران است.

وی گفت: در روز یکشنبه نیز قسمتی تا نیمه ابری به تدریج کاهش ابر در بعد از ظهر همراه با وزش باد است.

مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: در روز دوشنبه هوا صاف تا کمی ابری و غبارآلود است.

وی گفت: حداقل دمای امروز 2 درجه بالای صفر بوده و حداکثر دما نیز 15 درجه بالای صفر است، در روز یکشنبه نیز حداقل دما به پنج درجه و حداکثر دما به 18 درجه بالای صفر می رسد و در روز دوشنبه نیز حداقل دما 2 درجه و حداکثر دما 16 درجه بالای صفر است.

زارع با اشاره به خنک تر شدن هوا از روز دوشنبه افزود: امروز و فردا میزان وزش باد بین 10 تا 15 متر بر ثانیه و در روز دوشنبه بین 2 تا هفت متر بر ثانیه است.

وی بیان کرد: میزان بارندگی در قم در سالجاری 99 و 6 دهم میلی متر و در سال گذشته 65 و 6 دهم میلی متر بوده است که امسال 27 میلی متر بارندگی بیشتر از سال گذشته بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در سلفچگان میزان بارندگی در سالجاری 113 و 9 دهم میلی متر بوده و در سال گذشته 63 و پنج دهم میلی متر بوده است  که نسبت به سال گذشته 50 و چهار دهم میلی متر افزایش بارندگی داشته است.

وی بیان کرد: در کهک نیز میزان بارندگی در سالجاری 122 و هشت دهم میلی متر و در سال گذشته 66 و یک دهم میلی متر بوده است.

کد مطلب 1816216

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