به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی هفته آینده کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از وزیران و مسئولان دستگاههای اجرایی کشور تشکیل جلسه میدهند.
بر اساس گزارش اعلام شده، دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس به شرح زیر است:
کمیسیون اصل نود هفته آینده شکایات واصله را بررسی میکند
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ( ۲۹، ۳۰ بهمن و یکم اسفند ماه) هفته آینده تشکیل جلسه میدهد.
براساس این گزارش پس از برگزاری نشست اعضا هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در روز یکشنبه، اعضای ثابت کمیسیون به شکایات واصله رسیدگی میکنند.
همچنین کارگروه ارتقاء سلامت اداری، کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی، کارگروه فرهنگی روز یکشنبه برای بررسی پروندههای مطروحه و رسیدگی به شکایات واصله تشکیل جلسه میدهند.
اعضای کارگروه قضایی هم روز دوشنبه جلسهای برای رسیدگی به شکایات واصله برگزار میکنند.
اعضای کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هم روز سه شنبه برای برای رسیدگی به شکایات واصله تشکیل جلسه میدهند.
بررسی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی روزهای یکشنبه و سهشنبه ( ۲۹ بهمن و یکم اسفند ) تشکیل جلسه می دهند.
بر اساس این گزارش روز یکشنبه اعضای این کمیسیون بررسی دستورالعمل اجرائی ماده(۱۲) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و بررسی موضوعات و پیشنهادات ارجاعی به این کمیسیون را بررسی میکنند.
همچنین اعضای این کمیسیون روز سهشنبه ادامه بررسی دستورالعمل اجرائی ماده(۱۲) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در دستور کار دارند.
بررسی عملکرد وزارت ارشاد در جشنواره فیلم فجر در کمیسیون فرهنگی مجلس
کمیسیون فرهنگی مجلس یکشنبه و سهشنبه هفته آینده بیست و نهم بهمن ماه و اول اسفندماه تشکیل جلسه میدهد.
اعضای این کمیسیون، در جلسه یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه پس از بررسی اخبار فرهنگی، ادامه بررسی طرح اداره صدا و سیما را پی می گیرند.
همچنین اعضای این کمیسیون، در جلسه سهشنبه اول اسفندماه پس از بررسی اخبار فرهنگی،طرح اصلاح بند ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد.
لازم به ذکر است که کارگروه هنر، رسانه و گردشگری در روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه بعد از جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور مسئولان ذیربط به بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برگزاری سیویکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر میپردازد.
بررسی فروش نفت در کمیسیون انرژی مجلس
کمیسیون انرژی مجلس روز یکشنبه هفته آینده طرح یک شوری حمایت از صنایع پیشرو در فناوری و طرح یکشوری اصلاح بند ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشوررا بررسی خواهد کرد.
روز یکشنبه نیز کمیته برق این کمیسیون بررسی مسائل مربوط به خصوصیسازی شرکتهای توزیع برق با حضور مسؤولین وزارت نفت، سندیکای برق ایران را در دستور کار خود دارد.
این کمیسیون روز سهشنبه نیز ادامه بررسی فروش نفت را درد دستور کار خود قرار می دهد.
بررسی چشمانداز دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس روز یکشنبه (۲۹ بهمن) بعد از تبادل اخبار، قرار است وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در مورد عملکرد و چشمانداز آن وزارتخانه، گزارشی را ارائه دهد.
بنابراین گزارش، در روز یکشنبه دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به بررسی چشمانداز آموزشی نیز گزارشی را ارائه میکند.
لازم به ذکر است، در جلسه روز سهشنبه (یکم اسفند) بعد از جلسه هیات رئیسه کمیسیون و تبادل اخبار، طرح یکفوریتی سنجش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و طرح یکفوریتی تعیین تکلیف دورههای آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت بررسی میشود.
گفتنی است، کارگروههای آموزشی و پرورشی، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی روز دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهند.
بررسی نحوه تخصیص ارز مرجع برای واردات دارو در کمیسیون بهداشت و درمان
کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، در روز یکشنبه (۲۹ بهمن) بعد از استماع گزارش مسئولان اتحادیه واردکنندگان دارو درخصوص مشکلات مطروحه، قرار است مسئولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه مستندات نحوه تخصیص ارز مرجع و میزان آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی گزارشاتی را ارائه دهند
همچنین در روز سهشنبه (یکم اسفند)، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میزبان سرپرست وزارت بهداشت است تا به مشکلات اعتباری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای بیمهگررسیدگی کند.
لازم به ذکر است، در روز سهشنبه (یکم اسفند) طرح تعیین تکلیف دورههای آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این کمیسیون بررسی میشود.
بررسی مجدد طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در کمیسیون اجتماعی مجلس
کمیسیون اجتماعی مجلس در روز یکشنبه (۲۹ بهمن) طرح استفساریه جزء(۱) بند(ب) تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تأمین اجتماعی، طرح خدماترسانی به ایثارگران، طرح یکفوریتی ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی را بررسی میکند.
لازم به ذکر است، در روز سهشنبه (یکم اسفند) طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران و لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بررسی میشود.
گفتنی است، در این روز همچنین جمعی از سوی کانون بازنشستگان شیراز بهمنظور بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان عضو کانون در کمیسیون اجتماعی حضور مییابند.
بر این اساس، روز یکشنبه (۲۹ بهمن) کارگروه رفاه و اجتماعی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد، کارگروه موارد خاص نیز طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (اعاده شده از شورای نگهبان) را مورد بررسی قرار میدهد.
در روز دوشنبه (۳۰ بهمن) نیز کارگروه اداری و استخدامی ادامه بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری، کارگروه جمعیت و خانواده ادامه بررسی اصلاح سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده، کارگروه کاهش آسیبها و پیشگیری از اعتیاد، تفریغ بودجه دستگاههای ذیربط و همچنین پیشبینی بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور(در محل سازمان بهزیستی) را بررسی میکند.
همچنین روز سهشنبه (یکم اسفند) کارگروه کار و روابط کار به بررسی لایحه اصلاح قانون کار میپردازد.
وزیر دادگستری میهمان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در روز یکشنبه (۲۹ بهمن) لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بررسی میکند.
همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در روز سهشنبه (یکم اسفند) از وزیر دادگستری دعوت کرده تا به سوال امیر خجسته نماینده همدان و سعدونزاده نماینده آبادان، پاسخ دهد.
لازم به ذکر است، در روز سهشنبه (یکم اسفند) نیز بعد از بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قرار است جلسه مشترکی با حضور مسئولان کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شود.
بنابراین گزارش، در روز دوشنبه (سیام بهمن) کارگروه تخصصی حقوق خصوصی طرح کاداستر، کارگروه تخصصی حقوق عمومی و بینالملل طرح پیشخوان قضایی و کارگروه تخصصی حقوق جزا، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین کیفری از قوانین را بررسی خواهد کرد.
بازدید اعضای کمیسیون شوراها از اداره کل ثبت احوال کشور
اعضای کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور مجلس روزهای یکشنبه و سهشنبه ( ۲۹ بهمن و ۱ اسفند ماه) هفته آینده تشکیل جلسه میدهند.
بر اساس این گزارش اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در جلسه روز یکشنبه پس از بررسی اخبار و اطلاعات واصله، بررسی نحوه اصلاح برخی از تبصرههای قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در دستور کار دارد و پس از آن طرح الحاق دو تبصره به ماده(۱۱) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را بررسی میکنند.
اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در روز سهشنبه از اداره کل ثبت احوال کشور بازدید میکنند و پس از آن مصطفی محمدنجار وزیر کشور با حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس پاسخگوی سوالات سیدمهدی موسوینژاد، علیمحمد احمدی، سیدحسین دهدشتی، محمود نگهبانسلامی، روحالله بیگی، حبیب برومند، مهناز بهمنی، عبدالله سامری، نادر قاضی پور، حمیدرضا پشنگ نمایندگان مردم در مجلس است.
همچنین بررسی تحقیق و تفحص از استانداری استان خراسان در جلسه روز سهشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم، انجام میگیرد.
کارگروه شوراها روز یکشنبه میزبان شورای اسلامی خمینیشهر است.
حضور وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس
کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در هفته آینده ادامه بحث پیرامون سند توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده(۳۴) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ را بررسی می کند.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در هفته آینده روز یکشنبه (۲۹ بهمن) میزبان وزیر نیرو برای پاسخگویی به سؤالات برخی از نمایندگان از جمله احمد شوهانی نماینده ایلام، ایوان، شیروان و چرداول، موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، محمدعلی عبدالهزاده نماینده فردوس، طبس و بشروئیه، جعفر قادری نماینده شیراز، قاضیپور نماینده ارومیه (چهار مورد)، سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز و باوی، یونس اسدی نماینده مشکینشهر و محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان خواهد بود.
همچنین کارگروه آب روز دوشنبه ۳۰ بهمن پیشنویس قانون جامع آب و سند توسعه بخش آب را بررسی میکند.
کارگروه منتخب این کمیسیون همچنین در روز سه شنبه یکم اسفند بحث پیرامون مسائل مربوط به آلودگی نیروگاه شازند با حضور وزرای نفت و نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار مرکزی و مدیران ذیربط استانی در دستور کار خود دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه زیربناهای حملونقل میهمان کمیسیون عمران مجلس
معاون وزیر راه شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل هفته آینده گزارشی از عملکرد کاری خود را به اعضای کمیسیون عمران مجلس ارائه میکند.
کمیسیون عمران مجلس هفته آینده در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه می دهد که در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون طرح الحاق دو تبصره به ماده(۱۱) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بررسی می شود.
کمیسیون عمران مجلس نیز در ادامه جلسه روز یکشنبه و همچنین در روز سه شنبه استماع گزارش معاونت وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از عملکرد کاری را در دستور کار خود دارد.
بررسی لایحه استرداد مجرمان بین ایران و چین در کمیسیون امنیت ملی مجلس
در کارگروه روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مورد بررسی قرار میگیرد.
اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صبح روز یکشنبه ( ۲۹ بهمن ماه) تشکیل جلسه میدهند و آخرین اخبار و تحولات روز کشور را با حضور مسئولان ذیربط و اعضا کمیسیون بررسی میکنند.
بر اساس این گزارش روز سه شنبه (یکم اسفند) اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی آخرین اخبار و تحولات، طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون را بررسی و جمعبندی نهایی میکند.
همچنین کارگروه امنیت روز یکشنبه لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار را بررسی میکند و کارگروه روابط خارجی هم در این روز به وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور با حضور مسؤولان ذیربط رسیدگی میکند ولایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل ۱۹۷۳/۷۸) مصوب ۱۳۸۰- و اصلاحات بعدی آن و لایحه تصویب قطعنامههای کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامهها و نگهبانی دریانوردان(STCW) و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را مورد بررسی قرار میدهد.
بررسی قیمت تمامشده خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز یکشنبه هفته آینده ادامه بررسی طرح حمایت از تولید ملی و بررسی مشکلات کارخانجات تولیدی سیمان با حضور سندیکای تولیدکنندگان سیمان و مسؤلان ذیربط را در دستور کار خود دارد.
عصر روز یکشنبه هفته آینده کارگروه معدن و صنایع معدنی مواد ارجاعی طرح حمایت از تولید ملی کمیسیون به کارگروه مذکور و کارگروه صنعت نیز قیمت تمام شده خودرو را بررسی خواهند کرد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه صبح هفته آینده نیز تشکیل جلسه می دهد که بر اساس آن ادامه بررسی طرح حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار دارد.
ادامه بررسی طرح حمایت از تولید ملی و همچنین بررسی عملکرد مرکز مبادلات ارزی با حضور مسئولان ذیربط روز سه شنبه هفته آینده در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
سیدشمسالدین حسینی میهمان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه ( ۲۹ و ۳۰ بهمن و یکم اسفند) تشکیل جلسه میدهند.
بر اساس این گزارش اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات روز یکشنبه هفته آینده، رسیدگی به طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و رسیدگی به طرح اصلاح تبصره(۱) ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رسیدگی به طرح اصلاح تبصره(۱) ماده(۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دارد.
همچنین روز دوشنبه سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به سوالات محمدحسن آصفری نماینده اراک، کمیجان و خنداب و عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا پاسخ میدهد.
در روز سهشنبه هم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به طرحهای تنفیذ بند(۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، اصلاح بند(۸۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور رسیدگی میکنند.
کارگروه اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صبح روز یکشنبه برای بحث و تبادلنظر پیرامون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تشکیل جلسه میدهد و صبح روز سهشنبه طرح یکفوریتی تنفیذ بند(۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در قانون بودجه سال۱۳۹۱ بررسی میکند.
همچنین کارگروه عمومی و دفاعی این کمیسیون روز سهشنبه طرح کاداستر را مورد بررسی قرار میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان کمیسیون اقتصادی مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده در روز یکشنبه ۲۹ بهمن، ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار خود دارد.
همچنین در همین روز دوشنبه (۳۰بهمن) وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پاسخگویی به سؤالات برخی از نمایندگان در کمیسیون مربوطه حاضر میشود تا به سوالات جبار کوچکینژاد ارم ساداتی نماینده رشت ،احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر،عبدالکریم حسینزاده و رسول خضری نمایندگان نقده، اشنویه و پیرانشهر، علی ایرانپور نماینده مبارکه، نبیالله احمدی و محمدرضا رضایی نمایندگان داراب و جهرم، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان پاسخ دهد.
از دیگر برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته آینده، در روز سه شنبه یکم اسفند حضور وزیر اقتصاد و دارایی برای پاسخگویی به سؤالات برخی از نمایندگان از جمله ابراهیم نکو رباط کریم و تعدادی از نمایندگان، عبدالرحمن رستمیان نماینده دامغان، نادر قاضیپور و بهمنی نمایندگان ارومیه و سراب، عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا و دهاقان (دومورد)، امیر خجسته نماینده همدان، سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی نماینده مشهد و کلات، جمعی از نمایندگان (اسماعیل جلیلی نمانده مسجد سلیمان به نمایندگی از سوی سؤالکنندگان)، رحیم زارع نماینده آباده، سیدناصر موسویلارگانی نماینده فلاورجان، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان است.
همچنین در کارگروه پولی و مالی کمیسیون فوق در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار دارد.
بررسی طرح حمایت از تولید ملی در کمیسیون اصل ۴۴قانون اساسی مجلس
اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی طرح حمایت از تولید ملی را بررسی میکنند.
اعضا کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی روز دوشنبه ( ۳۰ بهمن ماه) برای بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه میدهند.
بر اساس این گزارش اعضای این کمیسیون همچنین طرح حمایت از تولید ملی را مورد بررسی قرار میدهند.
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