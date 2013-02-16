دولت ثروت آفرین تشکیل شود/ مسئولان از اختلاف بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در ارتباط با بیان برخی سخنان از سوی مسئولان قوا و ایجاد اختلاف در جامعه از این طریق، اظهار کرد: متاسفانه اینگونه رفتارها آرامش جامعه را بر هم می زند. هم رئیس مجلس و هم روسای قوای دیگر باید بیش از پیش به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه کرده و به آن پایبند باشند.

وی با تاکید بر لزوم رفع فشار گرانی و حل مسائل معیشتی مردم افزود: مسئولان قوا باید به جای بیان سخنان اختلاف آمیز بهتر است مسائل معیشتی مردم را حل کنند و از بیان اینگونه سخنان چالش آفرین اجتناب نمایند.

رضایی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور هرگونه سخنی در ارتباط با موضوعات اختلاف افکن و عدم توجه به حل مسائل معیشتی مردم، فرار رو به جلوی مسئولان محسوب می شود، تاکید کرد که دولت و مجلس به جای منازعات باید کنار هم بنشینند و ببینند که چگونه می شود وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و مسائل معیشتی مردم را حل کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بهتر است مجلس دست از استیضاح و مسائل مربوط به دولت بردارد و در مقابل دولت هم از تخریب و اتهام زنی دست بکشد.

وی گفت: در پیش گرفتن این رویه باید باعث شود که مجلس و دولت کنار یکدیگر بنشینند و فشاری که اکنون بر زندگی مردم به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی وارد شده است را کاهش دهند.

رضایی در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با نقش دولت در ایجاد اشتغال در جامعه خاطر نشان کرد: دولت باید در مدیریت اشتغال ثروت آفرین باشد لذا باید به جای اینکه دولت خرج کن بوجود بیاید دولتی ثروت آفرین تشکیل شود.