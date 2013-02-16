اتمام مطالعات احداث 8 تقاطع غیر همسطح در ارومیه/ ترافیک چالش پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفری پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات کمربندی ارومیه، افزود: با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مطالعات اجرایی تقاطعات غیر همسطح در میادین و چهار راه های برق، باهنر، مادر، پل قویون، امام علی(ع)، امامت، میثم و آذربایجان به اتمام رسده و پروژه تقاطع غیر همسطح شهید مدرس و پل قویون در حال اجرای عملیات احداث هستند.

وی با اشاره به عقب ماندگی تاریخی ارومیه به لحاظ عمران شهری و ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به ساخت و ساز اماکن عمومی و امکانات رفاهی برای شهروندان، اظهار داشت: طی دو سال گذشته پروژه های عمرانی زیادی با هزینه اعتباری بالغ بر یک هزار و 548 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه با اشاره به طرح های در دست اجرا از جمله تقاطع غیر همسطح مدرس و پل قویون و اماکن عمومی، ساماندهی فضا و مبلمان شهری با اعتباری بیش از یک هزار و 533 میلیارد ریال، اعلام کرد: 24 میلیارد ریال اعتبار نیز برای انجام مطالعات طرحهای عمرانی ارومیه بر اساس طرح تفصیلی شهر اختصاص یافته است.

صفری اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه های افق کوتاه مدت مدیریت عمران شهری شهرداری ارومیه را سه هزار و 978 میلیارد ریال و برای افق میان مدت را چهار هزار و 763 میلیارد ریال اعلام و عنوان کرد: تکمیل بزرگراه میان شهری، مطالعات کمربند دوم شهر ارومیه، ساماندهی سه راهی سرو و میدان ولایت فقیه از جمله برنامه های شهرداری طی سالهای آینده هستند.

وی مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهر ارومیه، طراحی پارکهای شهری و مطالعه مسیر استراتژیکی و اکولوژیکی ارومیه را از دیگر طرح های مطالعاتی اجرایی دانست و یادآور شد: متراکم سازی و جلوگیری از توسعه افقی شهر، تمرکز زدایی، مقابله با معضل ترافیک و افزایش سرانه فضای سبز از دیگر سیاست های مدیریت شهری محسوب می شود.

وی در خصوص طرح مطالعاتی جمع آوری آبهای سطحی شهر ارومیه همچنین گفت: مطالعات جمع آوری آبهای سطحی ارومیه در پهنه کامل شهر با تقسیم بندی به 12 بلوک و شناسایی حوزه های آبریز آن اجرایی شده و بیش از 50 درصد نقشه های فاز دو آن نیز آماده شده است.

صفری با بیان اینکه هم اکنون در مسیر خیابان های دکتر حسابی، رودکی، انعام، شیلات، گلباد، بهداری، درستکار و دره خلیل شبکه گذاری برابر مطالعات در دست اقدام است، افزود: با اجرای این طرح ها، دیگر در شهر ارومیه با گرفتگی معابر مواجه نشده و اگر 30 دقیقه متناوب بارندگی باشد آبگرفتگی در سایر نقاط شهر نیز نخواهیم داشت.