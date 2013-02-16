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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

جمیع:

1200 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی خراسان جنوبی تشکیل شد

1200 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از تشکیل هزار و 148 پرونده برای واحدهای صنفی متخلف در استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع صبح شنبه جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهارکرد: ارزش ریالی پرونده ها بیش از 17 میلیارد ریال بوده که برای اجرای حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

 وی با اشاره به اینکه ماهیانه شش هزار و 600 مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان انجام می شود، بیان کرد: ناظرین افتخاری و بازرسی سازمان در این بازرسی های همکاری می کنند.

آغاز طرح نظارتی نوروز در خراسان جنوبی

 وی از اجرای طرح نظارت نوروز در استان خبر داد و افزود: با هدف کنترل بازار و نظارت برعملکرد واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی و مبارزه با هرگونه گران فروشی، کم فروشی و افزایش غیرمنطقی قیمت ها، طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز تا 25 فروردین سال آینده دراین شهرستان اجرا می شود.

وی بیان کرد: این طرح با توجه به فرارسیدن سال نو وافزایش تقاضای عمومی برای کالاها وخدمات در روزهای پایانی سال برای کنترل مستمر بازار و برنامه ریزی برای تامین و توزیع به موقع کالاها و خدمات به اجرا گذاشته می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: تشدید بازرسی، رسیدگی سریع به شکایت های مردمی و ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه از جمله اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه تمامی اقلام و مایحتاج ضروری مردم برای کنترل بازار ذخیره سازی شده است، بیان داشت: ثبت اطلاعات شناسنامه ای انبارهای ذخیره کالای استان به صورت ماهیانه انجام می شود.

جمیع خواستار افزایش صدور کارت برای ناظرین افتخاری در مرکز استان شد و ادامه داد: برای رسیدگی سریع به شکایات مردمی و بررسی تخلفات سه روز در هفته شعبه سیار تعزیرات حکومتی با ناظرین و بازرسین سازمان همکاری دارند.

کد مطلب 1816222

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