فعالیت 15 تعاونی روستایی در بروجرد/ 10 هزار نفر عضو هستند

محمد حسین نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 15 شرکت تعاونی روستایی در بروجرد، اظهار داشت: این شرکتها با سرمایه ای بالغ بر چهار میلیارد و 199 میلیون ریال در این شهرستان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 9 هزار و 470 نفر در تعاونیهای روستایی بروجرد عضو هستند.

سرپرست اداره تعاون شهرستان بروجرد همچنین با اشاره به فعالیت چهار شرکت تعاونی کشاورزی در این شهرستان بیان داشت: این شرکتهای تعاونی نیز سه هزار و 830 نفر عضو فعالیت دارند.

نوابی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر دو شرکت تعاونی زنان با سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد و 329 میلیون ریال و 160 نفر عضو در بروجرد مشغول به کار هستند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت یک اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی در بروجرد بیان داشت: علاوه بر این اتحادیه با 17 عضو، تعداد دو تعاونی تولید روستایی با 674 نفر عضو در سطح شهرستان بروجرد به فعالیت مشغول هستند.

سرپرست اداره تعاون شهرستان بروجرد با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای اداره تعاون شهرستان افزود: تعداد 14 باب انبار با ظرفیتی بالغ بر شش هزار و 700 تن در اختیار تعاونی روستایی بروجرد قرار دارد.

نوابی ادامه داد: سایت دائمی نمایشگاه تروکا با ظرفیت 100 غرفه و امکانات جانبی، تعداد چهار مرکز جمع آوری شیر، تعداد 88 باب فروشندگی مواد نفتی با ظرفیتی بالغ بر یک میلیون و 500 هزار لیتر، سامانه بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در خدمت مردم شهرستان فعالیت می کنند.