به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کوشنر که فیلمنامه‌های دیگری چون "فرشتگان در آمریکا" را در کارنامه دارد در حالی که 10 روز به اهدای جوایز اسکار مانده و او برای فیلمنامه "لینکلن" امسال نامزد دریافت جایزه اسکار فیلمنامه است، از جنبش‌های محافظه‌کارانه سیاسی انتفاد کرد.

این فیلمنامه‌نویس با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی جنبش "تی پاتری" را موجب ضعف‌هایی دانست که آمریکا امروز دچار آن شده است و سیاست اقتصادی جرج دبلیو بوش را مخرب خواند.

او گفت اگر لینکلن زنده بود امروز در حزب دموکرات‌ها جای داشت نه جمهوری‌خواهان. این فیلمنامه‌نویس با تاکید بر این که سیاست موفق باید مداراگر باشد گفت آنچه به اوباما منتقل شده فاجعه جهانی بود که جرج بوش آن را به وجود آورد.

او که درباره نظریاتش برای نوشتن فیلمنامه "لینکلن" صحبت می کرد، اوباما را با لینکلن مقایسه کرد و گفت این امتیاز بزرگی بود که در دوره اوباما نوشتن این فیلمنامه به او پیشنهاد شد. البته او در گفتگویش به مساله گرم شدن زمین، مالیات‌ها و دیگر مسایل چالش‌برانگیز دنیای معاصر هم پرداخت.

فیلم "لینکلن" که به کارگردانی استیون اسپیلبرگ ساخته شده و نامزد دریافت چندین جایزه اسکار است، ماجرای نخستین رییس جمهور جمهوریخواه آمریکا را در طول تاریخ بیان می‌کند.