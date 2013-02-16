شکست تيم بسکتبال تکماش قزوين مقابل نماينده اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تيم بسکتبال تکماش قزوين جمعه اين هفته در قزوين به مصاف تيم فولاد ماهان اصفهان مي رود و در صورت برتري تکليف تيم صعود کننده به رقابت هاي ليگ برتر به بازي سوم کشيده مي شود.



کشتي گير شايسته تاکستاني نايب قهرمان جوانان کشور شد



پوريا طاهرخاني کشتي گيروزن 74 کيلوگرم استان با نايب قهرماني در مسابقات کشتي آزاد جوانان کشور به اردوي تيم ملي دعوت شد.



اين رقابت ها با شرکت 210 کشتي گير به مدت دو روز در تبريز برگزار شد.



قزوین، قهرمان مسابقات پنج جانبه کونگ فو



مسابقات پنج جانبه کونگ فو در روستاي عصمت اباد بويئن زهرا برگزار شد.



در اين مسابقه که با شرکت 110 کونگ فو کار از استانهاي قزوين، البرز، مرکزي، تهران و اصفهان برگزار شد تيم قزوين اول شد و تيمهاي البرز و مرکزي هم به ترتيب دوم و سوم شدند.



باخت تيم هيئت تنيس روي ميز قزوين مقابل پتروشيمي ماهشهر



درهفته سوم دوربرگشت رقابت هاي ليگ برتر تنيس روي ميز جوانان باشگاه هاي کشور ، هيئت تنيس روي ميزقزوين درسالن تنيس روي ميز مجموعه ورزشي غدير اين شهر ۵ ـ ۳ نتيجه را به تيم پتروشيمي ماهشهر واگذار کرد.



هيئت تنيس روي ميز قزوين با 10 امتياز در مکان دوم جدول رده بندي قرار دارد.