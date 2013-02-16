امنيت شغلي كارگران در گرو پايداري كار/ صرفه جويي 10 ميليارد توماني در صندوق بيمه بيكاري

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر لبافي ظهر شنبه در مراسم توديع و معارفه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي اظهار كرد: اگر در استان تلاشي اتفاق افتاد مرهون صميميت و بزرگواري همه عزيزان به ويژه مديران بنگاه هاي اقتصادي، تعاون گران و جامعه كارگري است.

مدير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي افزود: ما زماني مي توانيم از نيروي كار حمايت كنيم كه كار را تثبيت و توسعه دهيم و براي اين امر مهم بايد از تمام ظرفيت ها استفاده كنيم.

بخش تعاون ظرفيت خوبي براي حل مشكلات كارگري و كارفرمايي

لبافي بيان كرد: بخش تعاون ظرفيت خوبي براي حل مشكلات كارگري و كارفرمايي دارد و در حوزه كار و رفاه اجتماعي اين بخش تقويت شد.

وي تصريح كرد: من در دروان خدمت خود پيشگيري به جاي درمان را در محور كار قرار داده بودم و سالي 30 و 40 هزار پرونده را رسيدگي كرده و 1300 شوراي سازش را تشكيل دادم.

مدير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي تاكيد كرد: با كمك همكاران تلاش كرديم تا عليرغم مشكلات حاكم بر بنگاه هاي اقتصادي 76 درصد مراجعه به شوراهاي حل اختلاف كم شود.

لبافي با اشاره به منابع صندوق بيمه بيكاري بيان كرد: ما به دنبال اين بوديم كه كارگر بتواند از منابع صندوق بيمه بيكاري استفاده كند.

10 ميليارد تومان در منابع صندوق بيمه بيكاري صرفه جويي شد

وي تصريح كرد: اكنون 10 ميليارد تومان در منابع صندوق صرفه جويي شده و 15 ميليارد تومان به بخش توليد بازگشته است.

مدير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي از اشتغال مجدد دو هزار نفر در چند ماه اخير خبر داد و افزود: در سال 88 منابع صندوق توسعه بيمه بيكاري منفي 11 و امروز مثبت 8 است.

لبافي در خصوص بخش تعاون نيز اظهار كرد: در اين حوزه يك هم افزايي صورت گرفته و باعث شده كه بعد از ادغام وزارتخانه ما بالاترين تشكيل تعاون را در كشور داشته باشيم.

وي گفت: هم اكنون بيش از 1500 تعاوني در استان تشكيل شده است.