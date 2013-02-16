برگزاری آزمون ارتقا کمربند کشوری تکواندو دررده بانوان و آقایان فارس

عبدالرحمان صبردل شادمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:آزمون ارتقا کمربند کشوری بانوان با حضوربیش از 140 نفر شرکت کننده در خانه تکواندو شیراز (سالن صادق پور)با حضور معصومه حیدریان از استان اصفهان به عنوان ناظر برگزار شد.

وی ادامه داد: سارا نوروزی ، زهره طهماسبی زاده ، پریا تاج کی ، خدیجه کورهانی شیرازی و رحیمه جلوداری ممتحنین این دوره از آزمون بودند که در نهایت در این دوره از آزمون فقط 5 نفر از شرکت کنندگان نتوانستند رای ممتحنین را کسب کنند و مردود شدند.

رئیس هیئت تکواندو استان فارس سپس بیان کرد:آزمون ارتقا کمربند در رده آقایان از سطح کمربند قرمز تا دان 2 در سطح کشوری نیز با حضور ناظر فدراسیون تکواندو حسین جدیری از استان اصفهان در خانه تکواندو شیراز (سالن صادق پور) برگزار شد.

صبردل شادمان تاکید کرد: در این دوره بیش از 300 نفر شرکت کننده حضور داشتندکه در نهایت 6 نفر مردود شدند که این موضوع بیانگر افزایش سطح علمی مربیان استان می باشد .

وی یادآور شد: ممتحنین این دوره از آزمون ساسان قاسم نژاد ، غلامرضا شاه عفو ، رضا حمزوی ، عباس عطاریان ، سعید جوانمردی ، غلامرضا تزنان ، محمد مهدی جهانگیر و علی مهر افسر بودند.

عبدالرحمن صبردل شادمان رئیس هیات تکواندو استان فارس همچنین عنوان کرد: آمار قبولی زیاد در این دوره نمایانگر این موضوع است که کلاس آموزشی برای افزایش سطح علمی مربیان ، برگزاری استاژ آزمون در سطح استان مفید بوده و به شرکت کنندگان در آزمون کمک کرده است که با روحیه بهتری در آزمون حضور پیدا کنند.