قهرمانان تیروکمان جام فجر در قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هیئت های مختلف ورزشی استان قم برنامه های ویژه دهه مبارک فجر خود را در رده های سنی مختلف هر دو بخش مردان و بانوان تا پایان بهمن ماه برنامه ریزی کرده اند، آرام آرام این رقابت ها به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.

یکی از 43 هیئت فعال ورزشی در استان قم که از قضا در سال 1391 دوره موفقی را در ورزش قهرمانی و به خصوص در عرصه برون مرزی مانند پیکارهای پاراالمپیک با موفقیت پشت سر گذاشته است، رشته ورزشی تیراندازی با کمان است که جام فجر خود را برگزار کرد.

به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، کمانداران قمی در رده های سنی مختلف در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید محمد بنیادی قم گردهم آمده و در قالب پیکارهای جام فجر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این رقابت ها با همکاری هیئت تیراندازی با کمان با کمان استان قم و بسیج سپاه علی بن ابی طالب (ع) به انجام رسید و طی آن کمانداران رده سنی بزرگسالان و همچنین تیراندازان رده های سنی نوجوانان زیر 12 سال و جوانان بالای 12 سال با یکدیگر پیکار کردند.

پایان این مسابقات که از جذابیت بالایی نیز برخوردار بود، در رده سنی بزرگسالان که با جدال آنها در رشته ریکرو در مسافت 30 متر به انجام رسید با قهرمانی سه چهره مطرح تیراندازی با کمان قم همراه بود در حالی که در دو رده سنی پایه چهره های جدیدی به تیراندازی با کمان قم معرفی شدند.

بر اساس برنامه ریزی هیئت تیراندازی با کمان استان قم، مسابقات تیراندازی با کمان آزاد جام فجر با همکاری هیئت تیراندازی با کمان بسیج و در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید بنیادی برگزار شد و طی آن 33 نفر در رشته ریکرو در دو مسافت 18 و 30 متر با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت جوایز نقدی به نفرات اول تا سوم اهداء شد، ضمن اینکه به نفرات اول کلام الله مجید نیز تقدیم شد.

افراد برتر مسابقات تیراندازی با کمان جام فجر در قم،

30متر: حسن عرب پور، اسماعیل علی نژاد، رمضان علی رمضانی

18 متر نوجوانان زیر 12 سال: محمدحسین ثانی خانی، امیرحسین ملامحمدی و امیرحسین شرفی

18 متر جوانان بالای 12 سال: محمدهادی اکبری، حمیدرضا صادقیان و محمدحسن غلامی

