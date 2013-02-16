کتاب "سربازی برای همیشه" درسی برای زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و قلم، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر در نشستی، با سخنرانی عبدالله رئیسی، نویسنده و منتقد ادبی، کتاب «سربازی برای همیشه» که دربردارنده خاطرات دفاع مقدس سردار حسین کارگر است نقد و بررسی شد.

در این نشست، پس از آنکه سرهنگ موحد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر به تشریح اهداف برگزاری این نشست پرداخت، عبدالله رئیسی کتاب «سربازی برای همیشه» را به طور مفصل و از زوایای مختلف نقد و بررسی کرد.

رئیسی در آغاز سخنان خود به معرفی کامل اثر پرداخت و در این رابطه گفت: بر خلاف بسیاری از آثار مشابه در این حوزه که در استان چاپ و منتتشر شده، این کتاب به لحاظ جنبه های شکلی و بصری دارای زیبایی شناسی مطلوبی است و استفاده از قطع رقعی، جلد گالینگور، نام زیبا، صحافی حرفه ای، طراحی جلد هنری و جذاب نشان دهنده دقت و وسواس ناشر اثر برای چاپ کیفی این اثر ارزشمند است.

وی در ادامه به فصول ده گانه این کتاب اشاره کرد و گفت: این کتاب به لحاظ زمانی در بردارنده خاطرات آقای کارگر از دوران کودکی تا پایان جنگ تحمیلی در سال 68 است که حدوداً شامل 33 سال می‌شود و به لحاظ مکانی هم این خاطرات به فضای قبل و بعد از انقلاب اسلامی در شهرستان کنکان برمی گردد و همچنین شرایط بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه مسائل مربوط به جنگ تحمیلی را در شهرهای بوشهر، عسلویه، ماهشهر، آبادان، خرمشهر، اهواز و چند شهر دیگر به تصویر می کشد.

این منتقد ادبی افزود: روایت سردار کارگر به لحاظ زمانی، روایتی پیوسته است، و به همین خاطر وقایع هر فصل، ادامه وقایعی تاریخی فصل قبل می باشد.

وی در این رابطه گفت: فصل اول کتاب شامل وقایع مربوط به راوی کتاب از سال 35 شمسی که آغاز تولد اوست تا پایان سربازی وی است، فصل دوم از بعد از سربازی وی را در برمی گیرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می یابد، فصل سوم مربوط به حوادث بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان شروع جنگ تحمیلی است، فصل چهارم از شروع جنگ تحمیلی است تا اعزام راوی به جبهه و حدود 20 مهرماه 1359، فصل پنجم شامل حضور آقای کارگر در اولین نبرد مقابل نیروهای بعثی شروع می شود و تا زخمی شدن ایشان و اعزام وی به بیمارستان اراک و انتقال وی به بیمارستان تهران و دیدار خانواده با وی و بازگشت ایشان به کنگان ادامه می یابد.

تشریح محتوای فصول مختلف کتاب

رئیسی درباره محتوای هر کدام از این فصول صحبت کرد و در ادامه به سایر فصول کتاب پرداخت و گفت: فصل ششم این کتاب دربردارنده خاطرات راوی از سپری کردن دوران درمان در روستای گوده محل سکونت سردار کارگر در شهرستان کنگان شروع می شود و تا اعزام مجدد او به جبهه در مرداد سال 60 و شرکت در عملیات ثامن الائمه (ع) و شکست حصر آبادان و بازگشت به بوشهر در مهر سال 60 ادامه می یابد، فصل هفتم از اواسط سال 60 شروع می شود و دربردارنده خاطرات راوی از عملیات فتح المبین و بعد از آن بیت المقدس است که از بخش های خواندنی کتاب است و تا اواخر سال 61 را در بر می گیرد.

وی در ادامه تشریح محتوای کتاب به سه فصل آخر کتاب اشاره کرد و گفت: فصل هشتم این کتاب مربوط به سال 62 می شود که بیشتر دربردارنده خاطرات سردار کارگر از پذیرش فرماندهی سپاه عسلویه است و راوی در خاطراتی مفصل، به مشکلات و دشواری ها و محدودیت هایی که در طول مدت خدمت در عسلویه با آن مواجه بوده است، با بیانی جذاب اشاره می کتد. فصل نهم نیز که طولانی ترین فصل کتاب است شامل خاطرات جذابی از سردار کارگر در ارتباط با تشکیل ناوتیپ امیرالمومنین (ع) و شرکت در عملیات های بدر و عاشورا و بالاخره والفجر هشت است که به پیروزی باشکوه و غرورآمیز رزمندگان اسلام و فتح فاو منجر می شود و خاطراتی که سردار کارگر در این بخش روایت کرده بسیار جذاب و خواندنی است. همچنین فصل دهم کتاب که آخرین فصل است به لحاظ زمانی وقایع بین سال های 65 تا 68 را در بر می گیرد که از عملیات کربلای 4 شروع می شود و تا روزهای آخر جنگ و پذیرش قطعنامه توسط امام خمینی (ره) ادامه می یابد.

رئیسی در ادامه این نشست، به ویژگی‌های محتوایی این اثر اشاره کرد و گفت: سردار کارگر برای نخستین بار، درباره وضعیت کنگان پیش از انقلاب اسلامی و به‌ویژه روستای گوده که محل تولد و سکونت وی بوده، مسائلی را روایت کرده که ارزش تاریخی بسیار بالایی دارد.

وی افزود: در روایتی که سردار کارگر از زندگی خود تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه کرده، به تصویر روشن و دقیقی از شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی شهرستان کنگان دست می‌یابیم که چون به‌طور غیرمستقیم و روایی در دسترس ما قرار گرفته، نه تنها باعث شده این کتاب از جنبه مردم شناختی و جامعه شناسی نیز قابل اعتنا باشد، بلکه از لحاظ دربرگیرندگی و فراگیری نیز این کتاب کارکرد مناسبی به خود بگیرد.

تشریح تفاوت تاریخ شفاهی و خاطره‌نگاری

رئیسی همچنین با طرح پرسشی، درباره تفاوت تاریخ شفاهی و خاطره‌نگاری صحبت کرد و در این رابطه گفت: این کتاب در نگاه اول، محصول پرسشهای سیدقاسم یاحسینی به‌عنوان مصاحبه کننده و پاسخ‌های حسین کارگر به عنوان مصاحبه شونده به نظر می رسد، از این رو ممکن است مخاطب تصور کند که با یک اثر در قالب تاریخ شفاهی روبروست، اما اینطور نیست چرا که این اثر دارای یک تدوین گر بنام محمد مندنی پور است، و با توجه به اینکه وظیفه اصلی تدوین گر، بازنویسی و بعضاً ساماندهی ساختار روایت است، از همین رو باید محتوای این کتاب را نوشته ای بین تاریخ شفاهی و خاطره نگاری محسوب کرد.

این نویسنده و منتقد بوشهری در ادامه به نثر روان این کتاب پرداخت و افزود: در این کتاب، با نثری روان، جذاب، سلیس و امروزی مواجهیم؛ به گونه ای که حتی مخاطبی که با فضای دفاع مقدس و اصطلاحات مربوط به آن آشنا نباشد، براحتی می تواند با متن روایت ارتباط مفهومی برقرار کند، و این مساله را باید از نقاط قوت این اثر دانست؛ همچنین در این اثر با توجه به حوادثی که در شرایط مختلف پیش می آید، راوی توانسته بخوبی احساس و عاطفه خود را در متن دخیل کند و از همین راه، احساسات و عواطف مخاطبین را درگیر موضوع روایت کند؛ که این مساله جدا از اینکه تاثیر مثبتی بر کیفیت متن گذاشته، قابل تحسین است.

طنز زیبا و هنری روایت های این کتاب

رئیسی در بخش دیگر صحبت های خود به طنز زیبا و هنری روایت های این کتاب اشاره کرد و گفت: در فصول مختلف این کتاب، و هر جا که بستر فراهم بوده، روایتگر توانسته از عنصر طنز برای جذابیت بیشتر متن استفاده کند که این نوع طنز، در عین حال که باعث تنوع روایت و جذابیت نگارش شده، مخاطب را نیز به همراهی بیشتر با اثر وا می دارد.

وی، یکی از دلایل اصلی موفقیت این کتاب را صداقت راوی در بیان خاطرات دانست و گفت: در هیچ جای این کتاب، مخاطب احساس نمی کند که راوی دارد موضوع مورد بحث را دستکاری و یا جور دیگری بیان می کند؛ و دلیل اصلی آن به این بر می گردد که در جای جای این کتاب، با خاطراتی مواجهیم که اصل امانت در نقل آنها حفظ شده، حتی اگر ظاهراً به ضرر راوی بوده باشد که نمونه های زیادی برای این مساله در سراسر این کتاب می توان یافت و این ویژگی لازم است که در همه کتابهای خاطره نگاری مورد توجه قرار گیرد، چرا که هم رعایت امانت برای انتقال بخشی از تاریخ است که خیلی ضروری است، و هم سکویی است که باعث پرش متن تا قله های اعتماد مخاطب خواهد شد.

عدم دقت مناسب در ویرایش فنی و محتوایی

رئیسی در ادامه به برخی معایب این کتاب نیز اشاره کرد و گفت: ویرایش فنی و محتوایی این کتاب به‌ویژه از فصل یک تا پنج با دقت انجام نشده و با توجه به اینکه در هر صفحه از کتاب، چندین خطای فنی به چشم می‌خورد، به نظر می رسد که در صورت تجدید چاپ، باید با وسواس و حوصله ی بیشتری معایب فنی اثر رفع شود.

رئیسی همچنین تکرار غیر لازم برخی افعال را از دیگر مشکلات نگارشی این کتاب دانست و گفت: متاسفانه در بسیاری از صفحات این کتاب، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که شایسته است مد نظر قرار گیرد.

وی عدم بکارگیری درست علایم نگارشی از جمله نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و خط فاصله را از دیگر معایب فنی اثر دانست و گفت: در بخش های از کتاب، این علایم با دقت به کار نرفته اند که باعث ضعف فنی اثر شده است.

این منتقد در ادامه صحبت های خود، رعایت نکردن قاعده نیم فاصله در ویرایش سیستمی متن را از جمله معایب اصلی این کتاب برشمرد و گفت: متاسفانه در تمامی صفحات و حتی سطرهای این کتاب شاهد این مشکل هستیم و در کتابی که با این کیفیت منتشر می شود، برخورد با چنین مشکلی آن هم با این بسامد و در این گستردگی چندان زیبنده نیست.

رئیسی به‌کارگیری نادرست برخی حروف اضافه در برخی صفحات را از دیگر عیوب فنی اثر دانست و افزود: چسبیدن برخی کلمات و فعل ها به همدیگر، حشو، بکارگیری نادرست برخی افعال، و حذف غیرمنطقی رای مفعولی در برخی موارد، از دیگر ضعف های فنی این کتاب است که با اندکی دقت و حوصله قابل رفع بود.

رئیسی در پایان صحبت‌های خود مطالعه این کتاب را به مخاطبین جوان پیشنهاد کرد و گفت: در این کتاب الگویی نزدیک، ملموس، ساده و واقعی به مخاطب داده می شود؛ الگویی که معاصر ماست، از بین خود ما برخاسته، و از مشکلات و محدودیت هایی عبور کرده که برای ما کاملاً آشنا و قابل درک است؛ و از همین رو نیز محتوای این کتاب را به معنای درست کلمه می توان «درس زندگی» نامید.

در پایان این جلسه نیز، محمد مندنی پور، تدوینگر این کتاب، ضمن تشکر از منتقد این کتاب و شرکت کنندگان در این نشست، توضیحاتی در مورد نحوه جمع آوری خاطرات سردار کارگر بیان کرد و اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این نشست ها، شاهد رشد فرهنگ نقد و نقذپذیری در حوزه کتاب باشیم.