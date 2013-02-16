برگزاری گردهمايي كارشناسان گروه هاي آموزشي/ آزمون مشاوره تشخيص استعداد برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نشست یک روزه با حضور كارشناسان گروه هاي آموزشي و آموزش ابتدايي ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگيان سنندج به منظور بررسي اهداف، ماموريت ها و برنامه هاي در دست اجراي معاونت ابتدايي برگزار شد.

در اين نشست معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان کردستان با تاكيد بر عملياتي کردن و فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي سند تحول بنيادين به عنوان نقشه راه و به تعبيري قانون اساسي نظام تعليم و تربيت كشور، مقصد نهايي سند تحول را در رساندن دانش آموزان به مراتبي از حيات طيبه معرفي و راه حصول به اين هدف را شكوفايي فطرت به وسيله پنج عنصر تفكر، ايمان، علم، عمل و اخلاق در چهار عرصه ارتباطي خود، خدا، خلق و خلقت بيان کرد.

صديقه عبدالهي در ادامه با اشاره به اهميت دوره ابتدايي در شكل گيري شخصيت دانش آموزان و دوران تربيت پذيري، به فعاليت هاي كلان و راهبردي وزارت آموزش و پرورش مبني بر ارتقاء كيفي آموزش و پرورش دوره ابتدايي، بر نقش و اهميت گروه هاي آموزشي به عنوان محوري ترين حوزه تاثير گذار به ويژه با توجه به تغييرات به عمل آمده در كتب درسي و ضرورت همگام سازي توانمندي هاي معلمان و مديران با ويژگي هاي اين برنامه و تحولات ايجاد شده تاكيد و بستر اصلي شكل گيري فعاليت گروه هاي آموزش را كلاس درس و مدرسه معرفي و در همين راستا به تدوين دستورالعمل نماينده گروه هاي آموزشي مدرسه اشاره کرد.

آزمون هاي مشاوره اي تشخيص استعداد و رغبت در مدارس متوسطه استان برگزار مي شود

رئيس اداره مشاوره تربيتي و تحصيلي اداره کل آموزش و پرورش استان كردستان از برگزاري آزمون هاي مشاوره اي تشخيص استعداد و رغبت در بين دانش آموزان سال اول متوسطه استان خبرداد.

شاهرخ محمدي افزود: اين آزمون شنبه 28 بهمن ماه در راستاي بهبود كيفيت و كارآمدي نظام راهنمايي و مشاوره و نيز افزايش سطح اثربخشي فرايند هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان سال اول متوسطه، در مدارس شهرستان ها و مناطق تابعه استان برگزار مي شود.

وی گفت: نتايج آزمون به صورت نرم افزاري تحليل و توسط مشاوران مدارس در پرونده الكترونيكي مشاوره اي دانش آموزان به منظور هدايت تحصيلي و انتخاب رشته ثبت می شود.

برگزاری نشست ستاد اسكان ميهمانان نوروزي

اولين نشست ستاد اسكان ميهمانان نوروزي با حضور اعضاي ستاد اسكان آموزش و پرورش و معاونين پشتيباني ادارات آموزش و پرورش شهرهاي ميهمان پذير در سالن اجتماعات اداره كل به منظور برنامه ريزي و تمهيد مقدمات براي فعال سازي ستاد اسكان ميهمانان نوروزي 92 برگزار شد.

در اين نشست معاون توسعه منابع و پشتيباني اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از ابلاغ شيوه نامه ستاد اسكان براي نوروز 92 به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه خبرداد و بر فعال سازي ستادهاي پذيرش و اسكان ميهمانان نوروزي تاكيد کرد.

ذوالفقار نساج با درخواست از ادارات آموزش و پرورش براي همكاري با ستاد اسكان شهرستان ها، بر تشكيل ستاد شهرستاني، ابلاغ شرح وظايف و آماده سازي سامانه و نرم افزار رزرواسيون ميهمانان فرهنگي براي پذيرش درخواست مسافران تاكيد و اظهار داشت: كليه مراكز اقامتي در نظر گرفته شده بايد آماده و نشاني و كروكي آنها براي راهنمايي مسافران تنطيم و تدوين شود.

وی همكاري كليه حوزه ها براي پيگيري اقدامات ستاد اسكان را ضروري دانست و خواستار آماده سازي فضاهاي پرورشي و فرهنگي براي استفاده ميهمانان نوروزي شد.

معاون توسعه منابع و پشتيباني اداره کل آموزش و پرورش کردستان انجام امور تبليغي، نصب بنرهاي خير مقدم و راهنمايي ميهمانان نوروزي، تهيه بسته هاي فرهنگي براي اهداء به مسافران و توزيع آن در مراكز پذيرش، اطلاع رساني اقدامات، توجيه مديران مدارس، سرايداران و دست اندركاران و عوامل اجرايي پذيرش و اسكان را از ديگر برنامه هاي ستاد اعلام کرد و با تاكيد بر انتخاب بهترين مدارس براي اسكان مسافران، خواستار رعايت نكات ايمني و بازديد از مراكز و نظارت بر جريان پذيرش و اسكان مسافران شد.